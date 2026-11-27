Η κυβέρνηση της Ιταλίας τόνισε σε αυτήν της Ουκρανίας πως ήταν λάθος οι επιθέσεις εναντίον πλοίων της Ρωσίας στα ύδατα της Λιβύης και την προειδοποίησε εναντίον της εξάπλωσης του πολέμου σε άλλα κράτη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι χθες Τετάρτη στην Corriere della Sera.

«Ήταν λάθος να παραβιαστεί η εθνική κυριαρχία της Λιβύης», έκρινε ο Ταγιάνι, διαβεβαιώνοντας εξάλλου ότι η Ρώμη δεν ήταν ενήμερη εκ των προτέρων για την ουκρανική επιχείρηση.

«Η Ιταλία είχε πλήρη άγνοια για τις προθέσεις του Κιέβου να προχωρήσει σε πλήγματα στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, ακόμη και μέσα σε λιμάνι», είπε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, επικεφαλής του κόμματος Forza Italia (δεξιά).

Ο Ταγιάνι πρόσθεσε πως τηλεφώνησε στον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα για να του εκφράσει την ανησυχία του και να τονίσει τη δέσμευση της Ρώμης την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης.

Άλλο κόμμα της ιταλικής συμπολίτευσης, η Λέγκα (άκρα δεξιά), καταδίκασε την ουκρανική επίθεση, τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη» και προειδοποίησε πως εγείρει κίνδυνο αποσταθεροποίησης της χώρας της βόρειας Αφρικής.

Η ιταλική κυβέρνηση υποστηρίζει σθεναρά την Ουκρανία από το ξέσπασμα του πολέμου το 2022, με τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας, παρέχει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και υποστηρίζει τις κυρώσεις της ΕΕ στη Μόσχα.

Ωστόσο η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι έχει επικρίνει επανειλημμένα την ιταλική στρατιωτική βοήθεια.

Ο Ταγιάνι είπε πως η Ρώμη θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία προσπαθώντας την ίδια ώρα να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου. «Η Ιταλία θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας», είναι «στρατηγική επιλογή», ξεκαθάρισε.