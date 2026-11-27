«Δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά με το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού. Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν περαιτέρω περικοπές, η πλειονότητα αντιτάχθηκε σε νέες μειώσεις, ενώ ορισμένα πρότειναν ακόμη και την αναθεώρηση ορισμένων περικοπών που έχουν ήδη αποφασιστεί, ιδίως όσον αφορά την Πολιτική Συνοχής», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά το τέλος της έκτακτης συνόδου.

Αναφερόμενος στην κατανομή των πόρων και στις διάφορες προτεραιότητες, τόνισε ότι «η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών ζήτησε να μην περιοριστεί η χρηματοδότηση της γεωργίας και της Πολιτικής Συνοχής», επισημαίνοντας πως οι συζητήσεις για το ζήτημα των ιδίων πόρων θα συνεχιστούν.

Σχετικά με την τακτική που ακολούθησε, μεταφέροντας τις διαπραγματεύσεις σε διαδοχικές συσκέψεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων ηγετών, καθώς και με την επιλογή ορισμένων ηγετών να μη συμμετάσχουν σε όλες τις συναντήσεις, ο ίδιος τόνισε ότι «ορισμένα κράτη μέλη ενδεχομένως να θεώρησαν ότι δεν ήταν απαραίτητη μια δεύτερη συνάντηση στις μικρότερες ομάδες». Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της επιλογής του να προχωρήσει, από κοινού με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις διαφορετικές μορφές διαβουλεύσεων, επισημαίνοντας πως «η διαδικασία αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς μας επέτρεψε να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους μιας πιθανής συμφωνίας τον Δεκέμβριο».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ρωτήθηκε και για τα περιθώρια επίτευξης συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι «για την έγκριση του νέου προϋπολογισμού απαιτείται ομοφωνία». Εκτίμησε, ωστόσο, ότι συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί έως το τέλος του έτους, καθώς, όπως τόνισε, «δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε έναν νέο προϋπολογισμό από την 1η Ιανουαρίου 2028». Για να καταστεί αυτό εφικτό, θα πρέπει να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία έως το τέλος του έτους.