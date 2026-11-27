Ένα σπάνιο πορσελάνινο μπολ σε σχήμα γυναικείου στήθους, το οποίο είχε κατασκευαστεί κατά παραγγελία για την τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, τη Μαρία Αντουανέτα, στα τέλη του 18ου αιώνα, πωλήθηκε την Πέμπτη έναντι 2,9 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Drouot.

Το ποσό αυτό αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για αντικείμενο από πορσελάνη των Σεβρών που πωλείται σε δημοπρασία, διευκρίνισε ο οίκος Drouot, ο οποίος δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αγοραστή.

Το πορσελάνινο μπολ ανακαλύφθηκε τυχαία σε απογραφή της γκαλερί Meyer, αφού παρέμενε εξαφανισμένο επί δύο αιώνες. Αυτό το μπολ σε σχήμα γυναικείου στήθους είχε παραγγελθεί από τον Λουδοβίκο ΙΣτ΄ για το γαλακτοκομείο της Μαρίας Αντουανέτας στο Ραμπουγιέ, κοντά στο Παρίσι.

Οι διοργανωτές της δημοπρασίας γνωστοποίησαν πως θα δωρίσουν μέρος των εσόδων στον σύλλογο «Ruban Rose» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.