Σε ηλικία 96 ετών άφησε την τελευταία του πνοή την προηγούμενη νύχτα (26/11) στο σπίτι του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς. Την Τετάρτη (25/11) είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στην οικία του, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του. Ο 96χρονος ηθοποιός νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου από τις αρχές Νοεμβρίου 2026, έπειτα από πτώση από το αναπηρικό του αμαξίδιο μέσα στο σπίτι του κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Υπήρξε μια από τις ξεχωριστές φυσιογνωμίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με ιδιαίτερη γοητεία, εκλεπτυσμένο παρουσιαστικό και σπάνια ευγένεια. Μέλος της σπουδαίας γενιάς των ηθοποιών που σημάδεψαν τη δεκαετία του 1960, διέγραψε μια μακρά και συνεπή πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, κατακτώντας την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού.

Ο τζέντλεμαν της μεγάλης οθόνης

Ο τζέντλεμαν της μεγάλης οθόνης, που ξεχώριζε για την ποιότητα, τη διακριτικότητα και την αυθεντική του ευγένεια, υπήρξε ιδιαίτερα επιλεκτικός στις επαγγελματικές του συνεργασίες. Παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχε σε τόσο μεγάλο αριθμό κινηματογραφικών παραγωγών όσο άλλοι συνάδελφοί του, κατάφερε να χαρίσει ερμηνείες που έμειναν αξέχαστες και χαρακτήρες που εξακολουθούν να αγαπούν οι θεατές.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ωστόσο, σημαδεύτηκαν από σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία περιόρισαν σημαντικά την αυτονομία του και άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητά του. Ο 96χρονος ηθοποιός, που μετακινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ακόμη δύσκολη δοκιμασία, έπειτα από σοβαρό ατύχημα μέσα στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε δημόσιο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της 9ης Νοεμβρίου 2026, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς εντοπίστηκε πεσμένος στο πάτωμα, δίπλα στο αναπηρικό αμαξίδιο που χρησιμοποιούσε τα τελευταία χρόνια. Η γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ειδοποίησε αμέσως τους οικείους του, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Από την πτώση φέρεται να είχε τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός του, αλλά και στο πρόσωπο.

Οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν από άνθρωπο του νοσοκομείου περιέγραφαν την κατάσταση της υγείας του ως ιδιαίτερα ανησυχητική, ενώ τα τραύματα στο πρόσωπό του ήταν εμφανή. Η προχωρημένη ηλικία του και τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας καθιστούσαν ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια ανάρρωσης.

Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2026, ο αγαπημένος ηθοποιός είχε μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, την απώλεια της ανεξαρτησίας του και την ψυχολογική επιβάρυνση που του προκαλούσε η κατάσταση της υγείας του. Είχε περιγράψει πόσο δύσκολο ήταν να αποδεχθεί ότι από την ελευθερία που απολάμβανε κάποτε, οδηγώντας το αυτοκίνητό του και πηγαίνοντας όπου επιθυμούσε, είχε φτάσει στο σημείο να εξαρτάται από άλλους ανθρώπους.

«Ξέρεις τι είναι από εκεί που οδηγούσα και πήγαινα όπου ήθελα με το αυτοκίνητό μου, τώρα να με πηγαίνουν άλλοι πάνω σε αναπηρικό καρότσι; Να μην έχεις την ελευθερία σου και να μην κάνεις αυτά που θέλεις;», είχε εξομολογηθεί με πικρία.

Στην ίδια συνέντευξη είχε εκφράσει ακόμη και την επιθυμία του να φύγει από τη ζωή, περιγράφοντας την ψυχική κόπωση που βίωνε εξαιτίας των περιορισμών της καθημερινότητάς του. Τα λόγια του είχαν προκαλέσει συγκίνηση, ενώ αρκετοί άνθρωποι είχαν επικοινωνήσει μαζί του για να του εκφράσουν την αγάπη και τη συμπαράστασή τους.

Πίσω, όμως, από αυτή τη δύσκολη περίοδο υπήρχε μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη στην τέχνη της υποκριτικής, μια διαδρομή που ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία και τον οδήγησε στις σημαντικότερες θεατρικές σκηνές, στις αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές και στις τηλεοπτικές σειρές που άφησαν εποχή.

Τα πρώτα χρόνια και η αγάπη για την υποκριτική

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς γεννήθηκε στην Αθήνα (30 Ιουλίου 1930) σε μια αστική οικογένεια, με πατέρα γιατρό. Η αγάπη του για την υποκριτική εκδηλώθηκε από πολύ νωρίς. Ως παιδί διοργάνωνε αυτοσχέδιες παραστάσεις θεάτρου σκιών, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε θεατρικές δραστηριότητες των προσκόπων.

Η επιθυμία του να ακολουθήσει τον δρόμο της ηθοποιίας δεν βρήκε αρχικά σύμφωνο τον πατέρα του, ο οποίος αρνήθηκε να τον αφήσει να σπουδάσει υποκριτική. Έτσι, έχοντας παράλληλα ιδιαίτερη κλίση στη ζωγραφική, γράφτηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ωστόσο, η αγάπη του για το θέατρο παρέμεινε ισχυρότερη.

Χωρίς να ενημερώσει τους γονείς του, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Δραματική Σχολή «Κουνελάκη», όπου όχι μόνο έγινε δεκτός, αλλά κατέκτησε και την πρώτη θέση, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να φοιτήσει χωρίς δίδακτρα. Σταδιακά εγκατέλειψε τις σπουδές του στην Καλών Τεχνών και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην υποκριτική.

Όταν οι γονείς του πληροφορήθηκαν τελικά την απόφασή του, αποδέχθηκαν την επιλογή του και τον ενθάρρυναν να προχωρήσει σε όσο το δυνατόν καλύτερες σπουδές. Ο ίδιος έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και πέτυχε την εισαγωγή του. Ωστόσο, όταν πληροφορήθηκε ότι ο σπουδαίος καθηγητής Δημήτρης Ροντήρης θα μετακινούνταν στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, αποφάσισε να αλλάξει κατεύθυνση.

Έδωσε εξετάσεις και εκεί, έγινε δεκτός και ολοκλήρωσε τελικά τις σπουδές του το 1954. Σημαντικοί δάσκαλοί του, εκτός από τον Δημήτρη Ροντήρη, υπήρξαν ο Αιμίλιος Βεάκης και ο Γιάννης Σιδέρης.

Μια ζωή αφοσιωμένη στο θέατρο

Αμέσως μετά την αποφοίτησή του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς εντάχθηκε στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου. Η πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1954, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ως μέλος του Χορού στην περίφημη παράσταση της «Ορέστειας» που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Ροντήρης.

Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια, συμμετέχοντας συνολικά σε 14 παραστάσεις και αναλαμβάνοντας σημαντικούς ρόλους. Ανάμεσά τους ήταν ο Βαλεντίνος στον «Φάουστ» του Γκαίτε, ο Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ και ο Όσβαλντ στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ.

Το 1957 αποχώρησε από το Εθνικό Θέατρο και στράφηκε στο ελεύθερο θέατρο. Η απόφασή του συνδεόταν τόσο με την επιθυμία του να αποκτήσει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα όσο και με την ανάγκη να έχει περισσότερη ελευθερία στην επιλογή των ρόλων που θα ενσάρκωνε.

Το θέατρο αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αγάπες της ζωής του. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του συμμετείχε σε περισσότερα από 90 έργα του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου, ενώ αρκετές από τις παραστάσεις στις οποίες έλαβε μέρος γνώρισαν εντυπωσιακή επιτυχία, παραμένοντας στο πρόγραμμα ολόκληρη τη θεατρική σεζόν, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο για τα δεδομένα της εποχής.

Η υποκριτική του διαδρομή κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεατρικών ειδών. Από το κλασικό δράμα και τη σύγχρονη ελληνική κωμωδία, με έργα των Ψαθά, Τσιφόρου και Σακελλάριου – Γιαννακόπουλου, μέχρι την αρχαία κωμωδία, όπου ξεχώρισε ως Πεισθέταιρος στους «Όρνιθες», αλλά και τη σύγχρονη επιθεώρηση.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και στέλεχος σημαντικών θεατρικών σχημάτων, όπως το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, ο εταιρικός θίασος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, το Προσκήνιο του Αλέξη Σολομού, το Δημοτικό Θέατρο Θράκης, η Θεατρική Συνεργασία, καθώς και το Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.

Η κινηματογραφική πορεία και οι αξέχαστοι ρόλοι

Η πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη πραγματοποιήθηκε το 1958, στην ταινία «Μακρυά από τον Κόσμο» του Ορέστη Λάσκου. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στην ταινία «Ο Μιμίκος και η Μαίρη» του Γρηγόρη Γρηγορίου, έχοντας την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Γιάννη Δαλιανίδη.

Η πρώτη του συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ ήρθε πέντε χρόνια αργότερα. Αν και το 1958 είχε περάσει από δοκιμαστικό για τη «Θεία από το Σικάγο», τελικά η κινηματογραφική του παρουσία στην εταιρεία ξεκίνησε το 1963, με την ταινία «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο». Εκεί συναντήθηκε ξανά με τον Γιάννη Δαλιανίδη, αυτή τη φορά όμως στη θέση του σκηνοθέτη.

Συνολικά συμμετείχε σε δέκα παραγωγές της Φίνος Φιλμ, εκ των οποίων οι έξι σκηνοθετήθηκαν από τον Γιάννη Δαλιανίδη. Πρόκειται για τις ταινίες:

«Μερικοί το Προτιμούν Κρύο» (1963)

«Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ» (1966)

«Ο Γόης» (1969)

«Η Παριζιάνα» (1969)

«Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα» (1970)

«Μια Ελληνίδα Στο Χαρέμι» (1971)

Συνολικά, η κινηματογραφική του παρουσία περιλάμβανε περίπου 40 ταινίες. Ο ίδιος αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη προσοχή την επιλογή των ρόλων του και συχνά περιέγραφε με τον χαρακτηριστικό όρο «αντεραστές» τους ήρωες που υποδυόταν. Επρόκειτο κυρίως για άνδρες που διεκδικούσαν την καρδιά της πρωταγωνίστριας, αλλά στο τέλος δεν κατάφερναν να την κερδίσουν.

Ένας τέτοιος χαρακτηριστικός ρόλος ήταν εκείνος του Μίκη στην ταινία «Μια Τρελλή Τρελλή Οικογένεια» (1965) του Ντίνου Δημόπουλου, έναν χαρακτήρα που είχε ενσαρκώσει και στη θεατρική εκδοχή του έργου.

Από τις πλέον χαρακτηριστικές κινηματογραφικές του στιγμές ήταν η ερμηνεία του ως Ιάσων Παγκιναρόπουλος στην κλασική ταινία «Η Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα» (1965) του Γιώργου Τζαβέλλα. Η ατάκα του «Τι είναι ο άνθρωπος! Τι είναι ο άνθρωπος! Ένα τίποτα είναι ο άνθρωπος…» έμεινε στη μνήμη των θεατών και πέρασε στη συλλογική κινηματογραφική μνήμη.

Παρά τη μεγάλη απήχηση αυτού του ρόλου, ο ίδιος θεωρούσε κορυφαία στιγμή της κινηματογραφικής του πορείας την ερμηνεία του στην ταινία «Όταν Ξυπνά το Παρελθόν» (1962). Η παραγωγή είχε αρχικά ξεκινήσει υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιώργου Τζαβέλλα, αλλά ολοκληρώθηκε τελικά από τον Γρηγόρη Γρηγορίου.

Στα μεταγενέστερα χρόνια της καριέρας του συνέχισε να αποδεικνύει την ερμηνευτική του ωριμότητα, συμμετέχοντας σε αξιόλογες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «Bios + Πολιτεία» (1987) του Νίκου Περράκη, το «Στάκαμαν» (2000) του Αντώνη Καφετζόπουλου και το «El Greco» (2007) του Γιάννη Σμαραγδή.

Η παρουσία του στην τηλεόραση

Εξίσου σημαντική υπήρξε η παρουσία του Δημήτρη Καλλιβωκά στη μικρή οθόνη. Στο ενεργητικό του καταγράφηκαν περισσότερες από 100 συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, μέσα από τις οποίες έγινε ιδιαίτερα αγαπητός σε διαφορετικές γενιές τηλεθεατών.

Ανάμεσα στις παραγωγές που άφησαν εποχή και στις οποίες εμφανίστηκε ήταν η «Μαντάμ Σουσού», οι «Πανθέοι», ο «Γιούγκερμαν», ο «Ανδροκλής και τα λιοντάρια του» και το «Ρετιρέ».

Παράλληλα, έλαβε μέρος σε πολλές τηλεοπτικές μεταφορές θεατρικών έργων για την ιστορική εκπομπή «Θέατρο της Δευτέρας» της ΕΡΤ, συμβάλλοντας με την παρουσία και την εμπειρία του στη διατήρηση της θεατρικής παράδοσης μέσα από την τηλεόραση.

Η προσωπική του ζωή

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε για πολλά χρόνια ένας από τους γοητευτικότερους ζεν πρεμιέ της εποχής του. Με την εμφάνιση, τη γοητεία και τον αέρα του τζέντλεμαν, είχε έντονη προσωπική ζωή, ενώ για μεγάλο διάστημα παρέμενε συνειδητά αντίθετος στην ιδέα του γάμου.

Ωστόσο, μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του στάθηκε αφορμή να επανεξετάσει τη στάση του απέναντι στη ζωή και στις προσωπικές του επιλογές. Σε ηλικία 72 ετών αποφάσισε τελικά να παντρευτεί την αγαπημένη του Ιωάννα, με την οποία διατηρούσε μια σταθερή και αγαπημένη σχέση από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Η σύντροφός του στάθηκε στο πλευρό του έπειτα από μια μακρά κοινή πορεία, επισφραγίζοντας έναν δεσμό που είχε δοκιμαστεί στον χρόνο.

Πέρα από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ασχολήθηκε και με τη διδασκαλία, προσφέροντας κατά περιόδους τις γνώσεις και την εμπειρία του σε αρκετές δραματικές σχολές.

Μια παρακαταθήκη που παραμένει ζωντανή

Η διαδρομή του Δημήτρη Καλλιβωκά υπήρξε μια διαδρομή γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και αφοσίωση στην τέχνη της υποκριτικής. Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, την ευγένεια, τη διακριτικότητα και το ξεχωριστό υποκριτικό του ύφος, κατάφερε να αποκτήσει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνικού θεάματος.

Από τις μεγάλες θεατρικές σκηνές μέχρι τις αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές που σημάδεψαν ολόκληρες εποχές, η παρουσία του άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας καλλιτέχνης που υπηρέτησε με συνέπεια την τέχνη του και ένας αληθινός τζέντλεμαν μιας άλλης εποχής. Οι ερμηνείες του, οι κινηματογραφικές του στιγμές και η μακρά καλλιτεχνική του πορεία θα εξακολουθήσουν να αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μνήμης του ελληνικού κοινού.