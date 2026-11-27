Στη δημιουργία του «Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος» προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την υπό σύσταση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Ο Μικρός Μονομάχος», με πρόεδρο την Άσπα Σαββοπούλου, με στόχο τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της σπουδαίας καλλιτεχνικής παρακαταθήκης του κορυφαίου Έλληνα τραγουδοποιού.

Το εγχείρημα αποτέλεσε αντικείμενο συνάντησης εργασίας που είχε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με την Άσπα Σαββοπούλου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός μουσείου αφιερωμένου στη ζωή, την προσωπικότητα και τη δημιουργική πορεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Για τη στέγαση του μουσείου, το Υπουργείο Πολιτισμού παραχωρεί το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Βύρωνος 18, στην Πλάκα. Εκεί πρόκειται να φιλοξενηθούν το προσωπικό αρχείο του καλλιτέχνη, καθώς και αντικείμενα από την προσωπική του συλλογή, μέσα από τα οποία θα αναδεικνύονται διαφορετικές πτυχές της ζωής και της πολυετούς καλλιτεχνικής του πορείας.

Βασική επιδίωξη είναι το μουσείο να αποτελέσει έναν ανοιχτό και δυναμικό χώρο πολιτισμού, μνήμης και γνώσης. Έναν χώρο που δεν θα περιορίζεται στην έκθεση αρχειακού υλικού, αλλά θα διατηρεί ζωντανή τη σχέση του έργου του Διονύση Σαββόπουλου με το κοινό και τις νεότερες γενιές, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιρροή του στη μουσική και την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη που δείχνει η Άσπα Σαββοπούλου, στο Υπουργείο Πολιτισμού, καταθέτοντας το αρχείο και τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου τραγουδοποιού μας, για να δημιουργηθεί το “Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος”. Η γενναιόδωρη χειρονομία της συμβάλλει ουσιαστικά στη διάσωση, την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πολύτιμης παρακαταθήκης ενός δημιουργού που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική και τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Το Υπουργείο Πολιτισμού ακολουθεί, με συνέπεια, την πολιτική της δημιουργίας πολιτιστικών πυρήνων στο ιστορικό κέντρο, με χώρους αφιερωμένους στους μεγάλους μας καλλιτέχνες, για να έχουν οι επόμενες γενιές τη δυνατότητα να γνωρίζουν το έργο τους και να διδάσκονται από την τέχνη, τη δημιουργικότητα και το ήθος τους. Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αξία της προσφοράς του και εξασφαλίζοντας ότι το έργο του θα παραμείνει ζωντανό και προσβάσιμο στις επόμενες γενιές. Είναι ένα χρέος που η Ελλάδα ξεπληρώνει στον Διονύση Σαββόπουλο και προσωπικά στον καθένα από αυτούς».

Η Άσπα Σαββοπούλου δήλωσε:

«Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” είναι ένα μεγάλο όνειρο και μια βαθιά προσωπική επιθυμία, που σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Είναι η ανάγκη να διαφυλάξουμε και να μοιραστούμε με το κοινό τον πλούτο της δημιουργικής του διαδρομής, το αρχείο του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα εκείνα που φωτίζουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Υπουργείο Πολιτισμού για την έμπρακτη υποστήριξη και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Μουσείου που φιλοδοξούμε να είναι ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, όπου το έργο του Διονύση θα συνεχίσει να συνομιλεί με το σήμερα και να συναντά τις γενιές του αύριο κρατώντας ζωντανή τη μνήμη και το έργο του».