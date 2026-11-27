Τη δισκογραφική του επιστροφή πραγματοποίησε ο Νίκος Καρβέλας με το νέο άλμπουμ «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», το οποίο κυκλοφορεί από το προσωπικό του label, NK Music, μέλος του Panik Entertainment Group. Ο τίτλος αποτελεί αναφορά στον τόπο γέννησής του, τα Ταμπούρια του Πειραιά, όπου ήρθε στη ζωή τον Σεπτέμβριο του 1951.

Ο δίσκος αποτελείται από 14 τραγούδια με έντονες ρεμπέτικες επιρροές, ωστόσο το κομμάτι «Φίδι» —σε ερμηνεία του ίδιου— έχει ήδη συγκεντρώσει τα βλέμματα, καθώς οι αιχμηροί του στίχοι πυροδότησαν σενάρια και συζητήσεις για το αν απευθύνονται στην Άννα Βίσση.

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