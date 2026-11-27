Ο Όμιλος Φάις συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξη της KIKO MILANO στην Ανατολική Ευρώπη, ανακοινώνοντας την είσοδο του ιταλικού beauty brand στη Σλοβακία, με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματός του στη χώρα, στο εμπορικό κέντρο Aupark Bratislava.

Παράλληλα, διευρύνει την παρουσία του brand και στην Ελλάδα με το νέο κατάστημα στον Πειραιά.

Η KIKO MILANO, το No. 1 make-up brand της Ιταλίας, συνδυάζει την ποιότητα με τις προσιτές τιμές και ξεχωρίζει για τις καινοτόμες συνθέσεις της και το εύρος των προϊόντων και των αποχρώσεών της. Στα δύο νέα καταστήματα, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την πλήρη γκάμα των προϊόντων της KIKO MILANO: makeup, skincare, haircare καθώς και τις limited edition συλλογές που έχουν αγαπηθεί από εκατομμύρια beauty lovers.

Με τα δύο ανοίγματα, το δίκτυο της KIKO MILANO που αναπτύσσει ο Όμιλος Φάις φτάνει πλέον τα 57 φυσικά σημεία πώλησης σε έξι χώρες, με 36 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 4 στη Βουλγαρία, 8 στη Ρουμανία, 2 στην Τσεχία και 1 στη Σλοβακία. Το δίκτυο συμπληρώνουν τρία e-shops, σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία.

Η ανάπτυξη της KIKO MILANO ενισχύει τη θέση του Ομίλου Φάις στον κλάδο της ομορφιάς και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομιλικής στρατηγικής για την ανάπτυξη διεθνών brands λιανικής στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.