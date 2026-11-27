«Ο τερματισμός του AIDS ξεκινά με την πρόσβαση». Αυτό είναι το φετινό μήνυμα του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS (UNAIDS) για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS (1η Δεκεμβρίου).

Το UNAIDS επισημαίνει ότι χωρίς καθολική πρόσβαση, ο παγκόσμιος στόχος για τον τερματισμό του AIDS δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Σήμερα, 30 χρόνια μετά από τη έναρξη λειτουργία του UNAIDS, αναγνωρίζεται η αξιοσημείωτη πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της θεραπείας και της πρόληψης. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Κατά το έτος 2025, 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από τον HIV, 570.000 απεβίωσαν εξαιτίας του AIDS, 10,6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν επιτύχει καταστολή του ιικού φορτίου και σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι που ζούσαν με τον HIV δεν είχαν πρόσβαση στη θεραπεία.

“ Το χάσμα δεν αφορά πλέον στο τι μπορεί να προσφέρει η επιστήμη, αλλά στο ποιος έχει τη δυνατότητα, την ελευθερία και τη στήριξη να αποκτήσει πρόσβαση στις λύσεις που αυτή παρέχει. Η επιστήμη σώζει ζωές μόνο όταν είναι προσβάσιμη σε όλους”, τονίζει ο ΕΟΔΥ.

Επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ για τον HIV στην Ελλάδα

Οι νέες διαγνώσεις HIV, αν και κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, περίπου οι μισοί από τους ανθρώπους που διαγνώσθηκαν το 2026 προσέγγισαν το σύστημα υγείας καθυστερημένα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και έγκαιρο διαγνωστικό έλεγχο. Επιπλέον, ένα ποσοστό ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με HIV δεν λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, από την αρχή της επιδημίας έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, έχουν διαγνωστεί και καταγραφεί 22.408 περιστατικά HIV λοίμωξης, εκ των οποίων τα 5.200 έχουν εκδηλώσει AIDS και τα 3.980 έχουν αποβιώσει. Εντός του 2026, έλαβαν αντιρετροϊκή αγωγή 11.891 άτομα με HIV λοίμωξη.

Το 2026 (έως και τις 31 Οκτωβρίου), οι νέες διαγνώσεις HIV κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά (490 που αντιστοιχούν σε 4,7 ανά 100.000 πληθυσμού).

Μεταξύ των περιστατικών που διαγνώστηκαν το 2026, συχνότερος τρόπος μόλυνσης ήταν η σεξουαλική επαφή, κυρίως μεταξύ ανδρών (41,6%), ενώ για μεγάλο ποσοστό των νέων διαγνώσεων (34,5%) ο τρόπος μετάδοσης ήταν ακαθόριστος, κάτι που δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης. Το 49,5% των περιστατικών που καταγράφηκαν το πρώτο δεκάμηνο του 2026, διαγνώστηκε καθυστερημένα, με τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης να καταγράφονται στις γυναίκες, στους χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών και στα άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών.

Η πορεία προς τους στόχους 95-95-95

Όσον αφορά στους στόχους 95-95-95 που έχει θέσει το UNAIDS, σύμφωνα με την πρόσφατη αναφορά του «καταρράκτη των σταδίων φροντίδας» (αποτύπωση των σταδίων φροντίδας από τη διάγνωση έως την επίτευξη ιικής καταστολής) των ατόμων που ζούσαν με HIV λοίμωξη στην Ελλάδα το 2025, η χώρα μας απέχει λιγότερο από 10% από τον πρώτο στόχο της διάγνωσης, καθώς έχει διαγνωστεί το 89% των ατόμων που εκτιμάται ότι ζουν με HIV στη χώρα μας. Ωστόσο, όσον αφορά στη λήψη αντιρετροϊκής αγωγής, το ποσοστό κάλυψης είναι αρκετά χαμηλότερο από τον δεύτερο στόχο (74% των διαγνωσμένων που ζούσαν με HIV στην Ελλάδα λάμβανε θεραπεία το 2025). Τέλος, ο τρίτος στόχος, που αφορά στην επίτευξη ιικής καταστολής στα άτομα που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή, έχει προσεγγιστεί σε σημαντικό βαθμό (93% των ατόμων που λάμβαναν αντιρετροϊκή αγωγή το 2025 είχε επιτύχει ιική καταστολή).

Η αντιμετώπιση του HIV/AIDS αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τον ΕΟΔΥ. Με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης για τον HIV, ο Οργανισμός στηρίζει την έγκαιρη διάγνωση και τη διασύνδεση με τη φροντίδα, ώστε κάθε άνθρωπος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεται, χωρίς στίγμα και διακρίσεις.