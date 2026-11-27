Η σωματική δραστηριότητα και η καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση έχουν σημαντικά ισχυρότερη συσχέτιση με τη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου (θνησιμότητα από κάθε αιτία) σε σύγκριση με την ποιότητα της διατροφής.

Πρόκειται για μια ανασκόπηση με τίτλο “Diet Quality Versus Physical Activity and Cardiorespiratory Fitness for Longevity: A Review of Comparative Evidence” (Ποιότητα Διατροφής έναντι Σωματικής Δραστηριότητας και Καρδιοαναπνευστικής Φυσικής Κατάστασης για τη Μακροζωία: Μια Ανασκόπηση Συγκριτικών Δεδομένων).

Τι λένε τα προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα;

Η δύναμη αυτής της ανασκόπησης έγκειται στο ότι συγκρίνει άμεσα (head-to-head) τα ευρήματα πολλών προηγούμενων μελετών. Τα βασικά σημεία που προκύπτουν από αυτές τις προηγούμενες έρευνες είναι τα εξής:

Η αδράνεια είναι πιο επικίνδυνη από την κακή διατροφή : Η έλλειψη σωματικής άσκησης και η παρατεταμένη καθιστική ζωή συνδέονται με αύξηση του κινδύνου θανάτου κατά 46% έως και πάνω από 163% . Αντιθέτως, η χαμηλή ποιότητα διατροφής (π.χ. αυξημένη κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, κόκκινου κρέατος, ζάχαρης) συνδέεται με μικρότερη αύξηση του κινδύνου, της τάξης του 3% έως 20% .

Τα οφέλη της κίνησης είναι πολύ μεγαλύτερα : Τα προηγούμενα δεδομένα δείχνουν ότι: Τα άτομα που πραγματοποιούν 11.000 έως 16.000 βήματα την ημέρα έχουν 45% έως 67% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με όσους κάνουν 2.000-5.000 βήματα. Τα άτομα με την υψηλότερη καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση έχουν 41% έως 53% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε σχέση με τα λιγότερο fit άτομα. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως 2.000 επιπλέον βήματα την ημέρα, σχετίζονται με μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 25%-50% .

Τα οφέλη της υγιεινής διατροφής είναι σημαντικά, αλλά μικρότερα: Η υιοθέτηση ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου σχετίζεται με 4% έως 23% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης και φυτικών ινών στα συνιστώμενα επίπεδα συνδέεται με μείωση της θνησιμότητας κατά 6% έως 20%.

Η άσκηση μπορεί να «αντισταθμίσει» εν μέρει μια κακή διατροφή, αλλά όχι το αντίθετο: Πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι η τακτική άσκηση μπορεί να προλάβει ή να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις μιας περιστασιακά ανθυγιεινής διατροφής. Αντίθετα, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μια υγιεινή διατροφή μπορεί από μόνη της να αντισταθμίσει τις βλαβερές συνέπειες της σωματικής αδράνειας ή του παρατεταμένου καθίσματος.

Η μελέτη αυτή δεν υποβαθμίζει τη σημασία της υγιεινής διατροφής, η οποία παραμένει κρίσιμη για την υγεία. Ωστόσο, καταδεικνύει ότι, με βάση τα διαθέσιμα συγκριτικά δεδομένα, η σωματική δραστηριότητα και η φυσική κατάσταση αποτελούν πιο ισχυρούς προγνωστικούς δείκτες για τη μακροζωία. Το μυστικό, όπως σημειώνουν και οι ερευνητές, βρίσκεται στον συνδυασμό και των δύο: η άσκηση και η σωστή διατροφή λειτουργούν συμπληρωματικά για να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην υγεία.