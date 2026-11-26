Η πνευμονική υπέρταση, σε όλες τις μορφές της, αφορά το 1% του γενικού πληθυσμού παγκοσμίως. Είναι μια σοβαρή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση στα αγγεία των πνευμόνων (πνευμονική κυκλοφορία) η οποία επιβαρύνει σημαντικά την λειτουργία της καρδιάς.

Η έγκαιρη διάγνωση της πνευμονικής υπέρτασης είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά διεθνώς καθυστερεί διότι τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας «Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία αναπνευστικού – πνευμονική κυκλοφορία – Αποκατάσταση» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) (συντονίστρια Ροβίνα Νικολέττα πνευμονολόγος – εντατικολόγος, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΠΕ και οι υπεύθυνες Ιωάννα Μητρούσκα πνευμονολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης και Αφροδίτη Μπούτου αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΝ «Γ. Παπανικολάου») ενημερώνουν για τη νόσο, τα κυριότερα συμπτώματά της καθώς και τη θεραπεία της.

Τι είναι πνευμονική υπέρταση

Η πνευμονική υπέρταση εμφανίζεται όταν τα αγγεία των πνευμόνων στενεύουν, αποφράσσονται ή καταστρέφονται με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης μέσα σε αυτά. Αυτό προκαλεί καταρχάς δυσλειτουργία στην καρδιά (η οποία δυσκολεύεται να στείλει αίμα στους πνεύμονες) και τελικά οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια. Τα κυριότερα συμπτώματα της Πνευμονικής Υπέρτασης είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια ιδιαίτερα στην άσκηση, οπισθοστερνικός πόνος, οιδήματα στα κάτω άκρα, αίσθημα προκαρδίων παλμών και τάση λιποθυμίας. Επειδή πάρα πολλά άλλα νοσήματα εμφανίζουν τα ίδια συμπτώματα είναι σημαντικό ο ασθενής να ζητήσει ιατρική βοήθεια, ώστε η διάγνωση να είναι ακριβής και έγκαιρη.

Η σωστή διάγνωση και η θεραπεία βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής και καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου. Η διάγνωση και η αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα που υπάρχουν στα μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας. Οι ασθενείς με τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει να επισκεφθούν τον πνευμονολόγο και τον καρδιολόγο τους και όταν από αυτούς τεθεί η υποψία της πνευμονικής υπέρτασης παραπέμπονται στα ειδικά ιατρεία/κέντρα πνευμονικής υπέρτασης.

Η θεραπεία ανάλογα με τον τύπο της πνευμονικής υπέρτασης μπορεί να περιλαμβάνει βελτιστοποίηση αγωγής των υποκείμενων νοσημάτων, αλλαγές στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, αλλά και εξειδικευμένη αγωγή που επιδρά στα αγγεία των πνευμόνων. Τα ειδικά φάρμακα μπορεί να χορηγούνται από το στόμα, να είναι εισπνεόμενα ή να χορηγούνται υποδόρια ή ενδοφλέβια. Στις θεραπευτικές παρεμβάσεις εντάσσεται η χειρουργική αντιμετώπιση κάποιων μορφών της νόσου, η πνευμονική αποκατάσταση, καθώς και η μεταμόσχευση των πνευμόνων όταν η νόσος εξελίσσεται.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία μέσω ημερίδων/συνεδρίων και διάφορων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων φροντίζει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των πνευμονολόγων όσο και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων στην έγκαιρη αναγνώριση, διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση των ασθενών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ