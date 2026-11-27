Σοβαρές καταγγελίες για άγρια βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση και εξαναγκασμό σε ομολογία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση δύο 21χρονων δίδυμων αδελφών στο Ιράν, της Ταρανέχ και της Ρομίνα Ραχίμι, οι οποίες συνελήφθησαν μετά τη συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του περασμένου Ιανουαρίου. Η Ταρανέχ Ραχίμι έχει καταδικαστεί σε θάνατο δι’ απαγχονισμού και βρίσκεται σε πτέρυγα μελλοθανάτων, ενώ στη δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην περσική υπηρεσία του BBC ο ξάδελφος των δύο γυναικών, Μασούντ Νουρμοχαμαντί (ο οποίος μίλησε από τις ΗΠΑ), οι ανακριτές απείλησαν την Ταρανέχ ότι θα βίαζαν την αδελφή της μπροστά στα μάτια της εάν δεν υπέγραφε ομολογία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες η 21χρονη έχει υποστεί τόσο σοβαρούς ξυλοδαρμούς στα πόδια ώστε να δυσκολεύεται να περπατήσει, ενώ ένας τραυματισμός στο κεφάλι που έμεινε χωρίς ιατρική φροντίδα προκάλεσε λοίμωξη στο αυτί της, επηρεάζοντας την ισορροπία της. «Διατηρεί το ηθικό της ψηλά», αλλά «υπάρχουν μέρες που ξεσπάει σε κλάματα», σημείωσε ο ξάδελφός της.

Η απαγωγή μέσα στη νύχτα και η επίσκεψη στη φυλακή Ντολαταμπάντ

Οι δύο αδελφές συνελήφθησαν στα τέλη Ιανουαρίου, δύο εβδομάδες μετά το τέλος των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων των μεγαλύτερων στο Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, κατά την καταστολή των οποίων το πρακτορείο Hrana αναφέρει ότι ταυτοποίησε πάνω από 7.000 νεκρούς, ενώ η ιρανική κυβέρνηση κάνει λόγο για 3.117 νεκρούς. Μασκοφόροι άνδρες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εισέβαλαν τη νύχτα στο σπίτι τους και τις άρπαξαν από τα κρεβάτια τους.

Για περισσότερο από τρεις έως τέσσερις μήνες, η μητέρα τους, Μαρζιέχ Νουρμοχαμαντί, τις αναζητούσε απεγνωσμένα χωρίς να γνωρίζει πού κρατούνταν. Όταν τελικά της επετράπη να τις επισκεφθεί τον Μάιο στη φυλακή Ντολαταμπάντ του Ισφαχάν, τα πρόσωπά τους ήταν τόσο πρησμένα και γεμάτα μώλωπες και έλειπαν τούφες μαλλιών από το κεφάλι τους, καθώς, σύμφωνα με την οικογένεια, οι ανακριτές τις έσερναν από τα μαλλιά, ώστε η μητέρα τους κατάφερε να τις αναγνωρίσει μόνο όταν άκουσε τη φωνή τους. Έκτοτε και μετά την ανακοίνωση των ποινών, κανένα μέλος της οικογένειας δεν μπόρεσε να τις επισκεφθεί ξανά.

Οι δικηγόροι τους έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση, ωστόσο την έρευνα επιβλέπει αξιωματούχος τον οποίο οι ίδιες κατηγορούν για βασανιστήρια.

Βίντεο από τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στο Ιράν:

Η κατηγορία για «μοχαρεμπέ» και οι υποθέσεις άλλων γυναικών

Οι δύο αδελφές δικάστηκαν για τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις στο Ισφαχάν, σε περιοχή όπου σκοτώθηκε μέλος των δυνάμεων ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το BBC, η Ταρανέχ κρίθηκε ένοχη για «μοχαρεμπέ» («πόλεμος κατά του Θεού» / οπλοφορία με σκοπό την απειλή της ζωής πολιτών), με την κατηγορία ότι προέβη σε «επίδειξη αιχμηρού όπλου με πρόθεση να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των πολιτών», ενώ η Ρομίνα καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη για συνέργεια και υποκίνηση στο ίδιο αδίκημα. Και οι δύο αρνούνται όλες τις κατηγορίες, με την οικογένεια να τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πως η Ταρανέχ έφερε αιχμηρό όπλο.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, Μάι Σάτο, επισημαίνει ότι η υπόθεση των διδύμων οδήγησε συνολικά στη θανατική καταδίκη δέκα ατόμων χωρίς διευκρίνιση των επιμέρους πράξεων. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Σάτο, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν ήδη εκτελεστεί σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, ενώ φέτος έχουν καταδικαστεί σε θάνατο συνολικά εννέα γυναίκες, έξι σε σχέση με τις διαδηλώσεις και τρεις για άλλες κατηγορίες όπως βλασφημία, διαφθορά στη Γη και κατασκοπεία, αριθμός μεγαλύτερος από όλες τις αντίστοιχες καταδίκες γυναικών τη δεκαετία έως το 2025. Ανάμεσα στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν την εκτέλεση βρίσκονται επίσης:

Η 33χρονη πολιτικός μηχανικός Μαχμπούμπε Σαμπάνι, η οποία βρίσκεται στη φυλακή της Μασάντ, με κατηγορία κατασκοπείας επειδή μετέφερε τραυματισμένους διαδηλωτές.

Η 23χρονη Νατζμέ Αμίνι, που βρίσκεται στη Μασάντ, καταδικασμένη για βλασφημία έπειτα από ανάρτηση στα social media).

Η 27χρονη Μοτζντέ Χασεμί Μπαζαργκανί, η οποία συνελήφθη τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν – Ισραήλ – ΗΠΑ και καταδικάστηκε για κατασκοπεία, καταγγέλλοντας ξυλοδαρμό και εξαναγκασμό σε ομολογία.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τις κατηγορίες εις βάρος των διδύμων και των τριών γυναικών «πολιτικά υποκινούμενες», κάνοντας λόγο για «τρομακτική αύξηση» των εκτελέσεων με πολιτικά κίνητρα, ενώ η Hrana κατέγραψε 2.003 εκτελέσεις στο Ιράν το έτος έως τον Οκτώβριο του 2026 (εκ των οποίων 47 γυναίκες), κυρίως για φόνους και εμπορία ναρκωτικών.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά της, η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο απέρριψε κατηγορηματικά στο BBC τους ισχυρισμούς περί βασανιστηρίων, χαρακτηρίζοντας «παραπλανητικές» τις αναφορές για αύξηση των θανατικών ποινών σε υποθέσεις διαδηλώσεων. Υποστήριξε ότι η ειρηνική διαμαρτυρία αποτελεί «νόμιμο και προστατευόμενο δικαίωμα», ότι οι δικαστικές διαδικασίες τηρούν το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, πως «οι ομολογίες που αποσπάστηκαν υπό πίεση δεν έχουν νομική ισχύ» και ότι οι θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν μετά τις «ταραχές του Ιανουαρίου 2026» αφορούσαν σοβαρά αδικήματα όπως «εκ προθέσεως φόνο», τρομοκρατία, κατασκοπεία και «μοχαρεμπέ».

Παρά τις δύσκολες συνθήκες κράτησης, η οικογένεια των διδύμων προσπαθεί να τους δίνει κουράγιο: η Ρομίνα ακούει μουσική από το τηλέφωνο όταν επικοινωνεί με συγγενείς, ενώ στην Ταρανέχ, που αγαπά τα άλογα και ονειρευόταν να δημιουργήσει ένα κέντρο εκτροφής, υπόσχονται πως θα τη βοηθήσουν να το πραγματοποιήσει στο μέλλον.