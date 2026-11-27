Υπάρχουν ονόματα στην αυτοκινητοβιομηχανία που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ένα από αυτά είναι το Ford GT40, το αυτοκίνητο που έγραψε ιστορία στις 24 Ώρες του Le Mans, κατακτώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες από το 1966 έως το 1969 και βάζοντας τέλος στην κυριαρχία της Ferrari. Σήμερα, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά από εκείνη την εποποιία, η Ford ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής, έχοντας στα χέρια της ένα ολοκαίνουργιο αγωνιστικό όπλο. Το ολοκαίνουργιο Ford GT41 Hypercar.

Η επίσημη αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο Ντιτρόιτ, στο Ford Field, κατά τη διάρκεια του αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ των Detroit Lions και των Chicago Bears, ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία, καθώς η Ford θέλησε να παρουσιάσει το νέο της αγωνιστικό αυτοκίνητο στην πόλη που αποτελεί την ιστορική της έδρα, δίνοντας παράλληλα έναν ξεκάθαρο τόνο στην επιστροφή της.

Ατμοσφαιρικός V8 5,4 λίτρων με υβριδικό σύστημα

Στην καρδιά του GT41 βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V8 κινητήρας 5,4 λίτρων, βασισμένος στην αρχιτεκτονική Coyote της Ford. Το μηχανικό σύνολο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε εσωτερικά από την ομάδα της Ford Racing, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της εταιρείας από διαφορετικά αγωνιστικά προγράμματα. Ο κινητήρας συνδυάζεται με υβριδικό σύστημα, ενώ για την εξέλιξή του η Ford αξιοποίησε εμπειρία και τεχνολογίες από το πρόγραμμα Red Bull Ford Powertrains στη Formula 1, αλλά και από τις δραστηριότητές της στους αγώνες εκτός δρόμου και το Ράλι Ντακάρ.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την τελική απόδοση του κινητήρα ή τη συνολική ισχύ του υβριδικού συστήματος.

Το μπλε αμάξωμα κρύβει αμερικανικά σύμβολα

Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε με έναν ιδιαίτερο συνδυασμό δύο αποχρώσεων του μπλε, που παραπέμπει άμεσα στην αγωνιστική ταυτότητα της Ford. Η σχεδιαστική προσέγγιση, ωστόσο, έχει και αρκετές κρυφές λεπτομέρειες. Το χαρακτηριστικό μοτίβο του αμαξώματος ξεκίνησε αρχικά ως καμουφλάζ, με σκοπό να κρύβει τις αεροδυναμικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Στην πορεία, όμως, εξελίχθηκε σε βασικό στοιχείο της τελικής σχεδιαστικής ταυτότητας.

Μέσα στο μπλε μοτίβο κρύβονται αναφορές στην αμερικανική ταυτότητα της Ford όπως η σημαία των ΗΠΑ, ένας φαλακρός αετός, το Άγαλμα της Ελευθερίας, μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου, αλλά και το γλυπτό Spirit of Detroit, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης. Οι σχεδιαστές φρόντισαν επίσης να ενσωματώσουν στοιχεία που παραπέμπουν σε γνωστά μοντέλα της εταιρείας. Τα εμπρός φωτιστικά σώματα, για παράδειγμα, έχουν σχεδιαστεί με αναφορές στη χαρακτηριστική τριπλή φωτεινή υπογραφή της Mustang, ενώ τα πίσω φώτα διαθέτουν μια ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα που παραπέμπει σε ισχυρούς ώμους.

Έχει ήδη διανύσει 14.300 χιλιόμετρα σε δοκιμές

Πίσω από την εντυπωσιακή αποκάλυψη βρίσκεται μια απαιτητική διαδικασία εξέλιξης. Σύμφωνα με τον Mark Rushbrook, τα δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα έχουν ολοκληρώσει έξι δοκιμές στην Ευρώπη, καλύπτοντας συνολικά περισσότερα από 14.300 χιλιόμετρα. Ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η πρώτη δοκιμή αντοχής διάρκειας 30 ωρών στην πίστα MotorLand Aragón της Ισπανίας. Εκεί, η ομάδα είχε την ευκαιρία να εξετάσει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε συνθήκες παρατεταμένης καταπόνησης, να συλλέξει δεδομένα και να εντοπίσει τα σημεία που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση.

Το 2027 απέναντι στους κορυφαίους κατασκευαστές

Το Ford GT41 θα συμμετάσχει από το 2027 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (WEC), επιστρέφοντας στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού και διεκδικώντας την απόλυτη νίκη στις 24 Ώρες του Le Mans. Η πρώτη αγωνιστική εμφάνιση του νέου Hypercar έχει προγραμματιστεί για τον αγώνα του Κατάρ, τον Μάρτιο του 2027, ενώ το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία θα δοθεί τον Ιούνιο, στις 24 Ώρες του Le Lans.