Έφυγε σήμερα 27 Νοεμβρίου από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, ο γνωστός δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλευόταν από τον περασμένο Αύγουστο στον Ευαγγελισμό, με την κατάσταση της υγείας του να χειροτερεύει, όσο περνούσε ο καιρός.

Ο Αντώνης Πανούτσος, υπήρξε μια από τις καλύτερες δημοσιογραφικές πένες, ασχολούμενος με θέματα επί παντός του επιστητού, ενώ έγινε περισσότερο γνωστός από την ενάσχολησή του με το αθλητικό ρεπορτάζ, τόσο στην τηλεόραση της ΕΡΤ, όπου σχολίαζε επί σειρά ετών τα αγωνιστικά δρώμενα του ελληνικού πρωταθλήματος στην «Αθλητική Κυριακή», όσο και από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές κυρίως στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σε συνεργασία πάντα με τον φίλο του και συνάδελφό του Αντώνη Καρπετόπουλο.

Οι δύο τους παρουσίασαν επίσης στην ΕΡΤ την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», σχολιάζοντας καθημερινά τα δρώμενα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002, που είχε διεξαχθεί στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Εργάστηκε επίσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς MEGA, ΣΚΑΪ, ALPHA, ANT1, Novasports.

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, ενώ η καταγωγή του ήταν από την Ύδρα.

Είχε ζήσει στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στο -πρώην- Δυτικό Βερολίνο. Είχε γράψει αθλητικά κείμενα για το «Φως των Σπορ», τον «Φίλαθλο», το «Βήμα» και τη «SPORTDAY», μεταξύ άλλων. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το «Μοτό» και το «Οζ».

Δήλωνε οπαδός του Ολυμπιακού, αλλά πάντα τόνιζε ότι η πιο θεαματική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς.