Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, δοκιμάζοντας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή (27/11) τη Θεσπρωτία και την Κέρκυρα, προτού επεκταθεί σταδιακά και σε περισσότερες περιοχές έως και την Κυριακή (29/11), σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι που την Κυριακή στα ανατολικά θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, καθώς και οι χιονοπτώσεις και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο.

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί στη Θεσπρωτία

Στα Σύβοτα και την Πλαταριά Θεσπρωτίας, η έντονη βροχόπτωση που διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες μετέτρεψε τους δρόμους σε χειμάρρους, ενώ τα νερά κατέβασαν φερτά υλικά από το βουνό.

Μέχρι λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, η Πυροσβεστική είχε δεχθεί συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας, εκ των οποίων οι 145 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, έχοντας πραγματοποιηθεί ήδη δέκα, και οι πέντε μεταφορές πολιτών, ενώ τρεις ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν οκτώ συνεργεία με 22 πυροσβέστες (από τη ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσπρωτίας, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η ΕΜΟΔΕ), οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο:

Βόρεια είσοδος Ηγουμενίτσας: Κοντά στη διασταύρωση προς τη Νέα Σελεύκεια σημειώθηκαν κατά διαστήματα διακοπές κυκλοφορίας για την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδόστρωμα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, τα φαινόμενα βρίσκονται πλέον σε ύφεση, γίνεται καταγραφή των ζημιών και οι δρόμοι είναι ανοιχτοί.

Δήμος Φιλιατών και Μουργκάνα: Πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην πόλη και σε κοινότητες των Φιλιατών, με πέτρες και χώματα στον δρόμο από Ηγουμενίτσα προς Φιλιάτες, ενώ σε χωριά του ορεινού όγκου της Μουργκάνας αναφέρθηκαν διακοπές στον ηλεκτροφωτισμό.

Σχεδόν 200 χιλιοστά βροχής στην Κέρκυρα

Δύσκολη ήταν η νύχτα και στην Κέρκυρα, ιδίως στα νότια του νησιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών (PWS), καταγράφηκαν 197,6 mm βροχής στον Χλωμό και 192,8 mm στο Περιβόλι.

Το νερό έφτασε στο ύψος του κρηπιδώματος του ποταμιού της Λευκίμμης, πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στον κεντρικό δρόμο μεταξύ Μωραϊτίκων και Γέφυρας Μεσσογγής, ενώ αναφέρθηκαν και προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές στο κέντρο του νησιού.

Η εξέλιξη του καιρού ανά ημέρα και η πρόγνωση για σήμερα (27/11)

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα εξελιχθούν ως εξής:

Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, και κατά τόπους στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με θερμοκρασία 13 έως 18 βαθμούς (3-4 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια) και ανέμους Ν-ΝΔ 3-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία 10 έως 16 βαθμούς και ανέμους μεταβλητούς έως 4 μποφόρ.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Επέκταση των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, και από το βράδυ στην Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία) και την ανατολική Θεσσαλία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας και βορειοδυτικής χώρας.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Μετατόπιση των ισχυρών φαινομένων αρχικά σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, και σταδιακά σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και στα ανατολικά θα πνέουν θυελλώδεις Β-ΒΑ άνεμοι 8 με 9 μποφόρ.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα με σταδιακή εξασθένηση, ενώ τοπικές βροχές, χιόνια στα ορεινά, ισχυροί βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Σε αυξημένη ετοιμότητα Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική

Ενόψει του κρίσιμου τριημέρου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν τη διέλευση χειμάρρων και ρεμάτων, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και για αρκετές ώρες μετά.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει θέσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες, με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και ετοιμότητα περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί.