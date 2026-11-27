Σφοδρή θα είναι η επιδείνωση του καιρού μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς θα φέρει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τσουχτερό κρύο σε όλη τη χώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα φαινόμενα, θα πλήξουν από σήμερα Παρασκευή τα βορειοδυτικά της χώρας ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα επεκταθούν σε πολλές περιοχές της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Ιδιαίτερα δε, την Κυριακή, τα φαινόμενα θα συνοδευτούν από ιδιαίτερα θυελλώδεις βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, που στα ανατολικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή

Αναλυτικότερα σήμερα Παρασκευή (27/11) προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και πιθανώς πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21, τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς από μεταβλητές διευθύνσεις και πρόσκαιρα ανατολικοί, εντάσεως 4 μποφόρ.

Αντίστοιχα στη βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12 βαθμούς. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα από 9 έως 18 βαθμούς. Στη δυτική Ελλάδα από 13 έως 18 βαθμούς. Στις Κυκλάδες από 14 έως 19 βαθμούς και στην Κρήτη έως 21 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 βαθμούς.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή (27/11/2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. την Παρασκευή (27/11) στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο (28/11) στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονία, συγκεκριμένα στο νομό Πιερίας και την ανατολική Θεσσαλία.

γ. Την Κυριακή (29/11) ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.

LIVE η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων

Η πρόβλεψη του Γιάννη Καλλάνου

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, επισημαίνοντας πως η ψυχρή εισβολή θα ξεκινήσει από τη βόρεια Ελλάδα στη συνέχεια θα επεκταθεί στα κεντρικά τμήματα της χώρας ενώ από τη Δευτέρα θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, χιόνια αναμένονται να πέσουν στη Φλώρινα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου αλλά και στην Αράχοβα, το Πήλιο και τη Θεσσαλία. Παράλληλα η κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα όπως και η βορειοανατολική Πελοπόννησος θα ντυθούν επίσης στα λευκά.

Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

Για μεγάλα μεγάλα ύψη βροχής κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κυριακή (29/11).

Συγκεκριμένα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εντοπίζονται αρχικά στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με τις τοπικές μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται για την Παρασκευή (27/11) ως 126 χιλιοστά βροχής, το Σάββατο (28/11) ως 114 χιλιοστά βροχής και την Κυριακή (29/11) ως 247 χιλιοστά βροχής.

Τη Δευτέρα (30/11), το επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να μετατοπιστεί νοτιότερα, κυρίως προς την Κρήτη.

Η εξέλιξη του καιρού το τετραήμερο Παρασκευή ως Δευτέρα

Σύμφωνα πάντα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τα τοπικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 120 χιλιοστά στην περιοχή της Κέρκυρας, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το Σάββατο οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν στη βόρεια χώρα. Ιδιαίτερα βροχερή αναμένεται η ημέρα για τη Θεσσαλονίκη, όπου τα τοπικά μέγιστα στην ευρύτερη περιοχή προσεγγίζουν τα 88 χιλιοστά. Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ.

Την Κυριακή το επίκεντρο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Η Κυριακή διαφαίνεται ως η δυσκολότερη ημέρα και για την Αττική, με σημαντικά τοπικά ύψη βροχής.

Τη Δευτέρα τα εντονότερα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την Κρήτη. Οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.