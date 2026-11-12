Σήμερα, Πέμπτη 12 και αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα, εξαιτίας των νοτίων ανέμων που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες και ευνοούν τη μετακίνηση αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Meteo: Οι χάρτες πρόγνωσης της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν αντιληπτές από τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου και θα επηρεάσουν τα περισσότερα τμήματα της χώρας. Το επεισόδιο θα ενταθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με τη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Από το Σάββατο η μεταφορά θα περιοριστεί και οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να απομακρύνονται.

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης κοντά στην επιφάνεια του εδάφους την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδας και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 21:00, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο DUST/ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σχήμα 1: Χάρτης πρόγνωσης μεταφοράς σκόνης από την Αφρική την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, 18:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEO.

Σχήμα 2: Χάρτης πρόγνωσης μεταφοράς σκόνης από την Αφρική την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, 21:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEO.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των επεισοδίων σκόνης στην Ελλάδα από το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης, που λειτουργεί επιχειρησιακά η Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και περιλαμβάνει χάρτες του δείκτη Aerosol Index από δορυφορικά δεδομένα (αφού γίνουν διαθέσιμα), διαγράμματα των συγκεντρώσεων PM10 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μm) των δύο σταθμών ποιότητας του αέρα στο Ρέθυμνο και προγνώσεις των συγκεντρώσεων σκόνης πάνω από την Ελλάδα για τις επόμενες τέσσερις ημέρες από το μοντέλο DUST/METEO.