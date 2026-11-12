Μία από τις πιο ιστορικές ονομασίες στην αυτοκινητοβιομηχανία επιστρέφει εκεί όπου έγραψε μερικές από τις σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας της. Η Toyota επιβεβαίωσε επίσημα ότι η Celica θα επιστρέψει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) το 2027, με ένα ολοκαίνουργιο αγωνιστικό μοντέλο που θα φέρει την ονομασία GR Celica Rally1.

Η επιστροφή της δεν θα γίνει, ωστόσο, εις βάρος του GR Yaris. Αντίθετα, η Toyota ετοιμάζει μια ιδιαίτερα φιλόδοξη κίνηση, καθώς θα συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα με δύο διαφορετικά αγωνιστικά αυτοκίνητα και δύο ξεχωριστές εργοστασιακές ομάδες. Μάλιστα, στο δυναμικό της θα βρίσκονται ξανά δύο γνώριμα ονόματα για τους φίλους των ράλι. Ο Ott Tänak και ο Kalle Rovanperä.

Δύο ομάδες, έξι αυτοκίνητα και διαφορετική ταυτότητα

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Toyota, η πρώτη ομάδα θα ονομάζεται Toyota Racing και θα χρησιμοποιεί τα νέα GR Celica Rally1. Σε αυτή θα συμμετέχουν ο Elfyn Evans, ο Oliver Solberg και ο Sami Pajari.

Η δεύτερη ομάδα θα φέρει την ονομασία GAZOO Racing Toyota και θα αγωνίζεται με τα GR Yaris Rally1. Το οδηγικό της δυναμικό θα αποτελείται από τους Ott Tänak, Takamoto Katsuta και Kalle Rovanperä.

Για τον Εσθονό Tänak πρόκειται για επιστροφή στην Toyota, με την οποία είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019. Ο Φινλανδός Rovanperä, από την άλλη, επιστρέφει στο WRC έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, έχοντας κατακτήσει δύο συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους το 2022 και το 2023. Ωστόσο, η συμμετοχή του για το 2027 θα αφορά επιλεγμένους αγώνες και όχι ολόκληρο το πρωτάθλημα.

Στόχος της Toyota είναι να μπορεί να παρατάσσει έως και έξι εργοστασιακά αυτοκίνητα σε κάθε αγώνα, δημιουργώντας δύο ισότιμα αγωνιστικά σχήματα που θα διεκδικούν τη νίκη τόσο απέναντι στον ανταγωνισμό όσο και μεταξύ τους.

GR Celica και GR Yaris: Ίδια μηχανικά μέρη, διαφορετικό αμάξωμα

Όπως εξήγησε ο τεχνικός διευθυντής της Toyota, Tom Fowler, τα δύο αυτοκίνητα θα μοιράζονται το σύνολο των βασικών μηχανικών τους εξαρτημάτων. Οι διαφορές θα εντοπίζονται κυρίως στη σχεδίαση του αμαξώματος και των αεροδυναμικών στοιχείων. Η δυνατότητα αυτή προέκυψε μέσα από τους νέους κανονισμούς του WRC για το 2027, οι οποίοι επιτρέπουν σε έναν κατασκευαστή να συμμετέχει με διαφορετικές μορφές αμαξώματος, εφόσον διατηρούνται κοινά τα βασικά μηχανικά μέρη.

🚗 Toyota WRC27?

🎥 Márcio Pereira https://t.co/xkKNzQhM8a — eWRC-results (@eWRCresults) February 26, 2026



Τα νέα αγωνιστικά θα βασίζονται στους κανονισμούς WRC27, με σωληνωτό πλαίσιο ασφαλείας, τετρακίνηση και υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.6 λίτρων. Σύμφωνα με το τεχνικό πλαίσιο της FIA, η αρχική διαμόρφωση προβλέπει ισχύ περίπου 290 ίππων, με χρήση βιώσιμων καυσίμων. Η νέα γενιά αυτοκινήτων έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του κόστους και την προσέλκυση περισσότερων συμμετοχών στην κορυφαία κατηγορία.

Η Celica έχει γράψει τη δική της ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι

Η επιστροφή του συγκεκριμένου ονόματος δεν είναι καθόλου τυχαία. Η Celica αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα αγωνιστικά κεφάλαια στην ιστορία της Toyota, με την έκδοση GT-Four να πρωταγωνιστεί στις ειδικές διαδρομές κατά τη δεκαετία του 1990. Με αυτήν ο Carlos Sainz κατέκτησε δύο παγκόσμιους τίτλους οδηγών, το 1990 και το 1992, ενώ ακολούθησαν οι Juha Kankkunen το 1993 και Didier Auriol το 1994. Παράλληλα, η Toyota κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 1993 και το 1994.

Έρχεται και η έκδοση δρόμου;

Η επιστροφή της Celica στο WRC αναζωπυρώνει φυσικά το ενδιαφέρον για την πιθανή αναβίωση του μοντέλου και στους δημόσιους δρόμους. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει αρκετές πληροφορίες και δημοσιεύματα σχετικά με την εξέλιξη μιας νέας σπορ έκδοσης παραγωγής, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί στην οικογένεια GR της Toyota. Οι σχετικές αναφορές κάνουν λόγο για έναν νέο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2.0 λίτρων και ισχύ που ενδέχεται να προσεγγίζει τους 400 ίππους. Προς το παρόν, όμως, η Toyota δεν έχει παρουσιάσει επίσημα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το χρονοδιάγραμμα ή την ημερομηνία λανσαρίσματος μιας έκδοσης δρόμου.