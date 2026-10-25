Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και έρχονται βροχές, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού στο οποίο μας ενημερώνει ότι από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, μπόρες θα «χτυπήσουν» πολλές περιοχές της χώρας ενώ στο στόχαστρο θα βρεθεί και η Αττική. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Live η πορεία της επιδείνωσης του καιρού στη χώρα:

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

«Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

προβλέπονται:

Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026)

α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν.

Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.

β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές

ώρες.

γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις

βραδινές ώρες.

δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.

ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά

το βράδυ.

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Β. Μεθαύριο Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι.

β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το

απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.

δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες».

Meteo: Οι μπόρες ξεκινούν από σήμερα, Κυριακή

Διαδοχικές διαταραχές θα φέρουν επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από την Κυριακή μέχρι τουλάχιστον την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, από την Κυριακή 25/10/2026 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αρχικά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Προς το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Εύβοια. Από το απόγευμα, θα επεκταθούν έως τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά παραθαλάσσια ηπειρωτικά τμήματα, στα νότια της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τη Δευτέρα, ισχυρές βροχές θα εκδηλώνονται στα νότια τμήματα της Μακεδονίας, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Στα παραθαλάσσια και νησιωτικά τμήματα θα εκδηλώνονται και καταιγίδες. Την Τρίτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα ανατολικά και νότια και θα επιμείνουν έως την Τετάρτη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση. Τη Δευτέρα 26/10, οι μέγιστες τιμές της δεν θα ξεπεράσουν τους 19–22 °C. Την Τρίτη 27/10, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 18–21 °C, ενώ στα δυτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τους 22–23 °C. Την Τετάρτη αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, σταδιακή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στα πελάγη, φτάνοντας τη Δευτέρα 26/10 και την Τρίτη 27/10 τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο.

Στους χάρτες των εικόνων 1 έως 3 παρουσιάζονται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται (α) το απόγευμα της Κυριακής 25/10, (β) τα μεσάνυχτα της Κυριακής 25/10 προς τη Δευτέρα 26/10 και (γ) το μεσημέρι της Δευτέρας 26/10.