Ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο άνθρωπος που δημιούργησε την Pizza Fan και συνέδεσε το όνομά του με μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πίτσας στην Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου για μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βάρος κυκλώματος φερόμενης φοροδιαφυγής.

Οι πληροφορίες του ελληνικού FBI κάνουν λόγο για εννέα συλλήψεις και μη απόδοση ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022.

Από τον χώρο της διαφήμισης στην ηγεσία της εστίασης

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας καθιερώθηκε ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pizza Fan. Ωστόσο, η επιχειρηματική του διαδρομή δεν ξεκίνησε από την κουζίνα κάποιου εστιατορίου, αλλά από τον χώρο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης.

Το 1996 αποφάσισε, μαζί με συνεργάτες του, να δημιουργήσει μια ελληνική αλυσίδα πίτσας που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τα μεγάλα ονόματα της αγοράς. Η βασική ιδέα ήταν η προσφορά ποιοτικού προϊόντος σε ανταγωνιστική τιμή, με έμφαση στην εξυπηρέτηση και στην ταχύτητα του delivery. Σε συνεντεύξεις του έχει περιγράψει πώς η εταιρεία επένδυσε από νωρίς στη γνώση των αναγκών του καταναλωτή, οργανώνοντας κεντρικό σύστημα τηλεφωνικών παραγγελιών και παρακολούθησης της εξυπηρέτησης, μια στρατηγική που αποδείχθηκε καθοριστική για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Απόσπασμα από συνέντευξη το 2024

Η μετάβαση στο franchise και το ορόσημο των 100 καταστημάτων

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Pizza Fan χαρακτηρίστηκαν από γρήγορη ανάπτυξη, καθώς μέχρι το 2004 το δίκτυο αριθμούσε 26 καταστήματα, τα οποία λειτουργούσαν αποκλειστικά ως εταιρικά.

Το 2005 η επιχείρηση έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, υιοθετώντας το μοντέλο franchise. Μέσω συνεργασιών με ανεξάρτητους επιχειρηματίες, το δίκτυο εξαπλώθηκε σταδιακά στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τον Ιούλιο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε φτάσει τα 100 καταστήματα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 ο Κωνσταντίνος Αντάρας παρουσίασε σχέδιο για τη δημιουργία 36 νέων σημείων μέσα στη χρονιά.

Ο τζίρος των 106 εκατομμυρίων ευρώ

Η Pizza Fan αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες οργανωμένες αλυσίδες πίτσας στη χώρα. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε η διοίκησή της, οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου έφτασαν τα 106 εκατομμύρια ευρώ το 2025, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η επιχείρηση εξακολουθούσε να καταγράφει ανάπτυξη.