Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την Pizza Fan και που εμπλέκεται σε υπόθεση γιγαντιαίας φοροδιαφυγής.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Αντάρας, το «νούμερο 2» της εταιρείας, διαχεριστές καταστημάτων, προγραμματιστής και λογιστές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οργάνωση δρούσε από το 2022 μέσω της γνωστής αλυσίδας με δίκτυο 100 καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, έχοντας αποκρύψει ΦΠΑ που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Στις έρευνες, που διεξάγονται σε κατοικίες και καταστήματα, συμμετέχουν η ΑΑΔΕ και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μέχρι στιγμής έχουν χειροπέδες 9 διευθυντικά στελέχη του κυκλώματος, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή οχήματα, κοσμήματα και σημαντικός αριθμός πειστηρίων.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.