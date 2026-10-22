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Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν έλαβαν οι έξι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων μπάσκετ.
Αρχικά, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, στου οποίου το σπίτι βρέθηκε και κατασχέθηκε το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.
Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, θα απολογηθούν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης. Προθεσμία για την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έλαβαν οι διαιτητές, Βασιλική Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η διαδικασία των απολογιών, καθώς η υπόθεση με τους στημένους αγώνες καλαθοσφαίρισης έχει κλονίσει το ελληνικό μπάσκετ, τις ομάδες και τους φίλαθλους.
Αρνούνται την εμπλοκή τους Λιόλιος και Παπαπέτρου – Τι υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση και πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος του.
Αναφορικά με τα δύο πρόσωπα στις καταθέσεις των οποίων βασίστηκε εν μέρει η άσκηση ποινικής δίωξης πρόκειται για έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έχει υποβάλει τέσσερις μηνύσεις ήδη από το 2022 σε βάρος τεσσάρων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με το άθλημα για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων είναι ένας εκ των δύο μαρτύρων – κλειδί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για προσπάθεια σκευωρίας.
Αναφορικά, δε, με τα τηλεφωνικά μηνύματα που φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στην έρευνα προκειμένου να καταφανεί η προσπάθεια δωροδοκίας, πηγές αναφέρουν ότι ως προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ, μοναδική αναφορά στο βάρος του κατηγορητήριο είναι ένα μήνυμα με το οποίο φέρεται να ενημερώνει για τα ονόματα των διαιτητών που έχουν κληρωθεί.
Ωστόσο σύμφωνα με το περιβάλλον του κατηγορούμενου πρόκειται για πληροφορία η οποία δεν αποδεικνύει τίποτα καθότι τα ονόματα των διαιτητών θα κοινοποιούνταν τις επόμενες 2-3 ημέρες.
Η πλευρά του διαιτητή, Πέτρου Παπαπέτρου που αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή (23/11) το πρωί δηλώνει παντελής άρνηση των κατηγοριών υποστηρίζοντας πως έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες για να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που φέρονται ότι βρέθηκαν κατόπιν κατ’οίκον έρευνας στο σπίτι του.
Στο επίκεντρο τα SMS της δικογραφίας
Μείζονος σημασίας για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ είναι μήνυμα που είχε στείλει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος στον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος ήταν ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών κατά τη διετία 2023-2025 και στη συνέχεια έγινε προπονητής της ΚΑΕ Αμαρουσίου.
Ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να ενημερώνει τον προπονητή για την διαιτητική τριάδα ενός αγώνα, τονίζοντας ότι η πληροφορία αυτή ήταν εμπιστευτική.
«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές». Η ΕΕΑ (Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού) εξέτασε τότε το συγκεκριμένο υλικό, καλώντας στις αρχές του Ιουνίου σε ακρόαση την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας το 2020.
Ακόμη ένα μήνυμα που εγείρει ερωτήματα είναι το εξής: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;». Το συγκεκριμένο sms αποδίδεται σε εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να ρωτάει παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα.
Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος.
Τα υπέρογκα ποσά που κατασχέθηκαν
Το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, εντοπίστηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι του διαιτητή που εμπλέκεται στην υπόθεση και έχει επίσης συλληφθεί, Ηλία Κορομήλα.
Υπενθυμίζουμε πως χθες, βρέθηκε και κατασχέθηκε το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, στο σπίτι του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου στην επαρχία, ενώ στην οικία του προέδρου της ΕΟΚ εντοπίστηκαν 8.000 ευρώ.
Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται και σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βρεθεί και άλλα χρηματικά ποσά στα σπίτια των έξι κατηγορούμενων, τα οποία δεν δικαιολογούνται και φέρονται να ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.
Η καταγγελία που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»
Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.
Ακολούθησαν καταγγελίες – καταθέσεις οκτώ μαρτύρων, εκ των οποίων οι δύο κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» αγώνων. Οι δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.
Σήμερα, το μεσημέρι, στη 13:00 αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει τον κόσμο της καλαθοσφαίρισης.
Στο στόχαστρο 50 αγώνες
Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχουν κατατεθεί μηνύματα και υλικό που φέρεται να δείχνει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α’ κατηγορία, που εκτείνονται από το 2016 έως το 2026.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων κι ένας αγώνας εξωτερικού. Ο Εισαγγελέας αποδίδει στους έξι κατηγορούμενους τα αδικήματα της δωροδοκίας, δωροληψία, με στόχο την χειραγώγηση αγώνων πρώτης κατηγορίας και όχι μόνο.