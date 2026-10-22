Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν έλαβαν οι έξι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων μπάσκετ.

Αρχικά, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, στου οποίου το σπίτι βρέθηκε και κατασχέθηκε το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, θα απολογηθούν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης. Προθεσμία για την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έλαβαν οι διαιτητές, Βασιλική Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η διαδικασία των απολογιών, καθώς η υπόθεση με τους στημένους αγώνες καλαθοσφαίρισης έχει κλονίσει το ελληνικό μπάσκετ, τις ομάδες και τους φίλαθλους.

Αρνούνται την εμπλοκή τους Λιόλιος και Παπαπέτρου – Τι υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση και πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος του.

Αναφορικά με τα δύο πρόσωπα στις καταθέσεις των οποίων βασίστηκε εν μέρει η άσκηση ποινικής δίωξης πρόκειται για έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έχει υποβάλει τέσσερις μηνύσεις ήδη από το 2022 σε βάρος τεσσάρων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με το άθλημα για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων είναι ένας εκ των δύο μαρτύρων – κλειδί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για προσπάθεια σκευωρίας.

Αναφορικά, δε, με τα τηλεφωνικά μηνύματα που φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στην έρευνα προκειμένου να καταφανεί η προσπάθεια δωροδοκίας, πηγές αναφέρουν ότι ως προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ, μοναδική αναφορά στο βάρος του κατηγορητήριο είναι ένα μήνυμα με το οποίο φέρεται να ενημερώνει για τα ονόματα των διαιτητών που έχουν κληρωθεί.

Ωστόσο σύμφωνα με το περιβάλλον του κατηγορούμενου πρόκειται για πληροφορία η οποία δεν αποδεικνύει τίποτα καθότι τα ονόματα των διαιτητών θα κοινοποιούνταν τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Η πλευρά του διαιτητή, Πέτρου Παπαπέτρου που αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή (23/11) το πρωί δηλώνει παντελής άρνηση των κατηγοριών υποστηρίζοντας πως έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες για να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που φέρονται ότι βρέθηκαν κατόπιν κατ’οίκον έρευνας στο σπίτι του.