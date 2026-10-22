Η Μαρία Κοζάκου δεν θα συμμετάσχει στην παρουσίαση της Eurovision τη φετινή χρονιά.

Η δημοσιογράφος έχει συνδεθεί στενά με τον μουσικό διαγωνισμό, καθώς στο παρελθόν είχε αναλάβει την παρουσίαση μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στον θεσμό.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί αρκετές φορές, δημιουργώντας ένα τηλεοπτικό δίδυμο που έχει μείνει στη μνήμη των φίλων της Eurovision.

Ο εθνικός τελικός της Eurovision 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη, χωρίς τη συμμετοχή της Μαρίας Κοζάκου. Η ίδια δεν θα βρίσκεται ούτε στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας τον Μάιο, για τον σχολιασμό του διαγωνισμού, καθώς αποφάσισε να απέχει για προσωπικούς λόγους.

Το ντουέτο που αγάπησε το κοινό

Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με την Eurovision. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2006, όταν ο Καπουτζίδης ανέλαβε τον τηλεοπτικό σχολιασμό και η Κοζάκου τη ραδιοφωνική μετάδοση.

Το 2011, η Μαρία Κοζάκου πέρασε στον τηλεοπτικό σχολιασμό, ενώ το 2013 οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.

Το 2025 επέστρεψαν μαζί στην ΕΡΤ για τη μετάδοση των δύο Ημιτελικών, στις 13 και 15 Μαΐου, καθώς και του Μεγάλου Τελικού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου.

Πέρσι, οι δυο τους συμπλήρωσαν 10 χρόνια από την πρώτη κοινή τους παρουσία στον σχολιασμό της Eurovision, προκαλώντας συγκίνηση στους φίλους του διαγωνισμού.

Οι δηλώσεις του Καπουτζίδη για την Καζάκου

Ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του πέρσι, τους λόγους που τον οδήγησαν να επιστρέψει στη Eurovision, τονίζοντας πως καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η ομάδα και η φιλία του με τη Μαρία Κοζάκου.

«Επέστρεψα για την παρέα, την ομάδα και την ασφάλεια ότι τα πράγματα θα είναι ωραία. Με έπεισε η Μαρία. Με ρωτάνε αν θα είμαι για πάντα. Δεν θα είμαι για πάντα. Δεν έχω σκοπό να το κάνω 26 χρόνια συνεχόμενα. Με τη Μαρία είμαστε φίλοι, είναι μέσα στην καθημερινότητά μου. Έχουμε και χημεία εκτός αέρα. Είμαστε φίλοι και συνεργάτες μία φορά τον χρόνο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι δυο τους στηρίζουν κάθε χρόνο τον καλλιτέχνη που εκπροσωπεί την Ελλάδα και μεταφέρουν στο κοινό τον παλμό και την ατμόσφαιρα της Eurovision με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Η απουσία τους αναμένεται να γίνει αισθητή στους φίλους του διαγωνισμού, που έχουν αγαπήσει τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Kozakou (@mariakozakou)

Govastiletto.gr – Eurovision 2024: Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου ευχήθηκαν «καλή επιτυχία» στη Μαρίνα Σάττι με ένα ιδιαίτερο τρόπο