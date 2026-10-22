Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε δημότη που πέταξε έπιπλα σε πεζοδρόμιο στην Παναγία Φανερωμένη Θεσσαλονίκης.

Όλα έγιναν στην οδό Απολλωνιάδος 22, όταν ένας δημότης άφησε ένα ολόκληρο… νοικοκυριό με καναπέ, καρέκλες, μαξιλάρια και συρτάρια δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, καθώς και ένα στρώμα, το οποίο έκλεινε το πεζοδρόμιο.

Οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης τον εντόπισαν και του επέβαλαν το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιβολή προστίμου μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό με πολίτη που εγκατέλειψε έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα στην οδό Μακένζυ Κινγκ, στο κέντρο της πόλης.

Μηδενική ανοχή από τη δημοτική αρχή

Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι «έχει επανειλημμένα τονιστεί πως η ανοχή απέναντι σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή θα είναι μηδενική».

Παράλληλα, η διοίκηση του δήμου προσθέτει πως «θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνει κατανοητό πως ανάλογες νοοτροπίες και συμπεριφορές θα αντιμετωπίζονται με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο».