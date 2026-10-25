Μια χαλαρή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος, απολαμβάνοντας τον καλό καιρό και τον χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες από τη βόλτα τους, στις οποίες οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και ανταλλάσσουν φιλιά, δείχνοντας πόσο απολαμβάνουν τις κοινές τους στιγμές.

Ο χρόνος που περνούν μαζί

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Λευτέρη Σουλτάτου, ο οποίος εργάζεται ως σεφ, περιλαμβάνουν συχνά ταξίδια και μετακινήσεις, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να χρειάζεται να περνά διαστήματα μακριά.

Όταν, όμως, βρίσκονται στην ίδια πόλη, φροντίζουν να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για να κάνουν πράγματα μαζί και να απολαμβάνουν τον χρόνο τους μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

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