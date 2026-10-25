Μόλις λίγες ώρες κράτησε η χαρά της αναβάθμισης για την 40χρονη πρώην δημοσιογράφο του ESPN και σύμβουλο Τύπου στο αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, Μπριτ ΜακΧένρι, η οποία εξαναγκάστηκε σε άμεση παραίτηση την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Αιτία στάθηκε η εμπλοκή της σε επεισόδιο κατά τη διάρκεια αναμέτρησης του NBA στην Ουάσινγκτον, όπου αφού υπερασπίστηκε παίκτη απέναντι σε υβριστικά σχόλια, εκσφενδόνισε ένα ποτό προς τους οπαδούς και αποχώρησε στέλνοντας φιλιά στο εξαγριωμένο πλήθος.

Η αποπομπή της ήρθε μία μόλις ημέρα μετά την τοποθέτησή της ως επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων στην ομάδα του Υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Το επεισόδιο στο Capital One Arena

Η 40χρονη Μπριτ ΜακΧένρι, στέλεχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στις εξέδρες του Capital One Arena στην Ουάσινγκτον για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Washington Wizards με τους Milwaukee Bucks.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Page Six, η ένταση ξεκίνησε όταν ένας θεατής άρχισε να αποδοκιμάζει έντονα τον αθλητή των Milwaukee Bucks, Κάιλ Κούζμα, προβαίνοντας σε προσβλητικά σχόλια για την εμφάνιση της αρραβωνιαστικιάς του, του γνωστού μοντέλου Γουίνι Χάρλοου, υποστηρίζοντας ότι ο παίκτης αποδίδει άσχημα εξαιτίας της.

Η ΜακΧένρι, καθήμενη σε κοντινή απόσταση, παρενέβη ζητώντας από τον οπαδό να σταματήσει. Η κίνησή της αυτή προκάλεσε την αντίδραση της κερκίδας, με τους παρευρισκόμενους να στρέφονται εναντίον της με προκλήσεις, ενώ αναφέρεται ότι εκτοξεύτηκε αρχικά ένα ποτό προς το μέρος της.

Ωστόσο, βίντεο που εξασφάλισε και δημοσιοποίησε ο ιστότοπος TMZ κατέγραψε τη συνέχεια του περιστατικού:

Οι θεατές φώναζαν ρυθμικά προς τους υπεύθυνους ασφαλείας το σύνθημα «Βγάλτε την έξω!».

Η ΜακΧένρι εμφανίζεται να εκσφενδονίζει με δύναμη ένα ποτό προς την κατεύθυνση των οπαδών.

Η ενέργεια αυτή πυροδότησε γενικευμένη αναστάτωση, με το πλήθος να την αποδοκιμάζει έντονα και να πετά διάφορα αντικείμενα προς το μέρος της, την ώρα που άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου επενέβαιναν για να την απομακρύνουν.

Η αποχώρηση με «φιλιά» και η παραίτηση σε 24 ώρες

Η στάση της πρώην δημοσιογράφου κατά την έξοδό της από τις εξέδρες, προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις. Συνοδευόμενη από το προσωπικό ασφαλείας και εν μέσω εκκωφαντικών αποδοκιμασιών, η ΜακΧένρι επέλεξε να μην απαντήσει λεκτικά, αλλά χαμογελούσε επιδεικτικά, χαιρετούσε το κοινό και έστελνε φιλιά προς τις κερκίδες.

Οι εικόνες διαδόθηκαν ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά ενός κρατικού λειτουργού. Σύμφωνα με πηγές της Page Six, η εξέλιξη ήταν ακαριαία: η 40χρονη εξαναγκάστηκε σε παραίτηση την επόμενη κιόλας ημέρα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Πηγή με γνώση των γεγονότων σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες».

Από την πλευρά του, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει τους λόγους της απομάκρυνσής της, επικαλούμενο την πάγια πολιτική του να μην τοποθετείται δημόσια σε εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

Exclusive video of what lead up to Britt McHenry throwing the drink. Is she automatically the villain coz she snapped? Or was she pushed to that point by a pack of guys no one would want to sit next to? Now she’s lost her job – these guys prob laughing & high 5s over it! https://t.co/T4fLfDA6mT — CHARLIE COTTON (@hicharliecotton) October 24, 2026

Ο ρόλος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η υπόθεση Γκιλφόιλ

Η ΜακΧένρι είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως σύμβουλος Τύπου με αρμοδιότητες που κάλυπταν την Ευρώπη και την Αφρική. Παράλληλα, είχε αναλάβει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό καθήκον: τον επικοινωνιακό χειρισμό των ερωτημάτων του Τύπου για την υπόθεση με τα γραπτά μηνύματα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, λίγες μόλις ώρες πριν από το συμβάν στο γήπεδο, η καριέρα της φαινόταν να απογειώνεται, καθώς έλαβε επίσημη προαγωγή, αναλαμβάνοντας επικεφαλής του τομέα Εξωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας στην ομάδα του Υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ, μια θέση που κράτησε για λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο.

Το προηγούμενο βίντεο του 2015 που είχε προκαλέσει κατακραυγή

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό επιφέρει σοβαρές επαγγελματικές συνέπειες στη ΜακΧένρι. Το 2015, ενώ εργαζόταν ως ρεπόρτερ στο αθλητικό δίκτυο ESPN, κάμερα ασφαλείας σε εταιρεία ρυμούλκησης οχημάτων στην Ουάσινγκτον, την είχε καταγράψει να επιτίθεται με υποτιμητικό τρόπο σε εργαζόμενη, αμέσως μετά την απομάκρυνση του αυτοκινήτου της.

Στο επίμαχο βίντεο, η ΜακΧένρι είχε απευθύνει βαριές εκφράσεις προς την υπάλληλο, αμφισβητώντας ευθέως τη μόρφωσή της με τη φράση: «Έχεις καθόλου εκπαίδευση; Έχεις κάποιες δεξιότητες;», προτού προσθέσει ότι θα μπορούσε και η ίδια να κάνει αυτή τη δουλειά, αν είχε εγκαταλείψει το Κολέγιο. Συνεχίζοντας την επίθεση, είχε αναφέρει «Επειδή εγώ έχω μυαλό και εσύ δεν έχεις;», κάνοντας παράλληλα απαξιωτικά σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση και τα δόντια της εργαζόμενης, ενώ επικαλέστηκε και την επαγγελματική της προβολή λέγοντας: «Εγώ είμαι στην τηλεόραση και εσύ βρίσκεσαι σε ένα τροχόσπιτο».

Εκείνο το περιστατικό είχε οδηγήσει το ESPN να τη θέσει σε διαθεσιμότητα για μία εβδομάδα, με την ίδια να ζητά τότε δημόσια συγγνώμη και να αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά της ήταν απαράδεκτη. Στη συνέχεια αποχώρησε από το δίκτυο, δραστηριοποιήθηκε ως πολιτική σχολιάστρια στην πλατφόρμα Fox Nation και σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, προτού αναλάβει εν τέλει ρόλο στον κυβερνητικό μηχανισμό.