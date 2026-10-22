Οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ δεν έχουν τέλος, με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία να δείχνουν όχι μόνο ένα οικονομικό αλισβερίσι για στήσιμο αγώνων, αλλά και απαιτήσεις με ακριβά γούστα.

Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που έστειλε η κατηγορούμενη διαιτητής, Βάσω Τσαρούχα, σε επιχειρηματία που έχει κάνει καταγγελίες, ζητώντας να της γίνει κράτηση σε πανάκριβο ξενοδοχείο. Μία κράτηση που έγινε το 2018: «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino;».

Σημαντικό ρόλο στο στήσιμο των παιχνιδιών φέρεται να έπαιζε και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας. Σε μήνυμά του λέει: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χαλκίδα, θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Το στήσιμο των αγώνων ξεκινά από το 2018 και, μεταξύ των αγώνων που ελέγχονται ως στημένοι, είναι παιχνίδια του Προμηθέα στα οποία συμμετείχαν, ανάμεσα σε άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ, κατά περίπτωση, τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Οι 30 στημένοι αγώνες

Κομβικής σημασίας ήταν οι μαρτυρίες δύο ατόμων: ενός εν ενεργεία διαιτητή και ενός πρώην παράγοντα του μπάσκετ.

Ο εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος φαίνεται πως έχει προσκομίσει και μηνύματα, έχει αναφερθεί σε περίπου 30 αγώνες μπάσκετ της Β’ Κατηγορίας, για τους οποίους από το 2018 έως το 2026 λάμβανε εντολές από τον Μαυραγάνη για το τι θα σφυρίξει, ενώ ως αντάλλαγμα δεν λάμβανε χρήματα, αλλά συνέχιζε να τοποθετείται σε σημαντικούς αγώνες.

Ο πρώην παράγοντας του μπάσκετ υποστήριξε πως έλαβε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα, Ευάγγ. Λιόλιο, ως οικονομική βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει στην ανέλιξη της ομάδας, τα οποία ουδέποτε του ζητήθηκε να επιστραφούν. Μάλιστα, ο μάρτυρας φέρεται να είπε πως στο επόμενο ματς κληρώθηκε η κατηγορούμενη διαιτητής, στην οποία καταβλήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να είναι βέβαιη η νίκη της ομάδας του μάρτυρα ως «ευχαριστώ» για την «εξυπηρέτηση» που έκανε στον Ευάγγ. Λιόλιο.

Ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε ότι το 2016 έλαβε ακόμη 100.000 ευρώ από τον Ευάγγ. Λιόλιο μέσω τρίτου, για να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του, έτσι ώστε να ανέβει στην πρώτη κατηγορία ο Προμηθέας, στον οποίο ήταν επικεφαλής ο κατηγορούμενος.

Η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή

Σημαντική είναι και μία κατάθεση μάρτυρα, πρώην διαιτητή, ο οποίος αναφέρεται σε αγώνα που έλαβε χώρα εκτός Ελλάδας, όπου συνάδελφός του από το εξωτερικό (και συγκεκριμένα από την Ουκρανία) κατήγγειλε ότι δέχθηκε πρόταση από κατηγορούμενο να σφυρίξει με συγκεκριμένο τρόπο έναντι 10.000 ευρώ.

Η Βάσω Τσαρούχα αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου.

(Πηγή κεντρικής φωτογραφίας με την Τσαρούχα: Άκης Κατσούδας, Oneman)