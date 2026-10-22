Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, στοιβαγμένα σε χρηματοκιβώτια και οικίες, έφεραν στο φως οι εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την υπόθεση των χειραγωγημένων αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Το συνολικό ποσό που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, φαίνεται να προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προέλευση των χρημάτων.

Τα ευρήματα των ερευνών: Από τα χρηματοκιβώτια στα αστυνομικά γραφεία

Κατά τις εφόδους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και των ειδικών κλιμακίων σε Αττική, Αχαΐα και Κατερίνη, οι Αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με υπέρογκα χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα, στο σπίτι του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, στην επαρχία, εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ κρυμμένα σε χρηματοκιβώτιο. Παράλληλα, κατά τις έρευνες στην κατοικία του διαιτητή Ηλία Κορομήλα κατασχέθηκε το ποσό των 102.000 ευρώ, ενώ στην οικία του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, βρέθηκαν 8.000 ευρώ.

Από τις παράλληλες έρευνες κατασχέθηκαν:

– Πάνω από 931.000 ευρώ σε πρώτη φάση (συμπεριλαμβανομένων χαρτονομισμάτων διαφόρων ξένων χωρών).

– 14 κινητά τηλέφωνα, 6 φορητοί υπολογιστές, 22 USB, 2 tablets και κάρτες μνήμης.

– Σημειωματάρια, αθλητικό υλικό (μπλούζες και αναμνηστικά ομάδων) καθώς και άλμπουμ παικτών.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τα μετρητά που κατασχέθηκαν:





Στην Ευελπίδων οι έξι κατηγορούμενοι – Το χρονοδιάγραμμα των απολογιών

Οι έξι συλληφθέντες –ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης και οι διαιτητές Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης– οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων, λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθούν.

Το πρόγραμμα των απολογιών διαμορφώνεται ως εξής:

– Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: Απολογείται ο Πέτρος Παπαπέτρου.

– Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

– Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Ολοκληρώνεται ο κύκλος με τις απολογίες των Βασιλικής Τσαρούχα, Ηλία Κορομήλα και Τάσου Πηλοΐδη.

Βίντεο από την Ευελπίδων:

Τι υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι για τα μετρητά και τις κατηγορίες

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί αθέμιτων παρεμβάσεων και κάνει λόγο για οργανωμένη σκευωρία. Όπως αναφέρει το περιβάλλον του, ο ίδιος είχε ήδη υποβάλει μηνύσεις από το 2022 σε βάρος προσώπων του χώρου, μεταξύ των οποίων και ένας εκ των βασικών μαρτύρων της υπόθεσης.

Όσον αφορά τα 820.000 ευρώ που κατασχέθηκαν στην οικία του, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου δηλώνει πλήρη άρνηση των κατηγοριών, διαμηνύοντας πως διαθέτει όλα τα απαραίτητα παραστατικά από την επιχειρηματική του δραστηριότητα που δικαιολογούν απόλυτα την ύπαρξη του ποσού.

Τα μηνύματα-«φωτιά» και η αφετηρία της υπόθεσης

Η οικονομική και ποινική έρευνα πυροδοτήθηκε τον Απρίλιο του 2026 έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου, ενώ ακολούθησαν καταθέσεις οκτώ μαρτύρων. Δύο εξ αυτών θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς αποκάλυψαν μηχανισμούς χρηματισμού χωρίς να αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες, καθώς προσήλθαν αυτοβούλως.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται γραπτά μηνύματα που εξετάζονται εξονυχιστικά:

– Μήνυμα του Προέδρου της ΕΟΚ προς προπονητή, όπου αποκάλυπτε με ένδειξη «αυστηρώς απόρρητο» τη διαιτητική τριάδα αγώνα πριν την επίσημη ανακοίνωση (γεγονός που η πλευρά Λιόλιου θεωρεί επουσιώδες καθώς θα ανακοινωνόταν άμεσα).

– Μήνυμα εμπλεκομένου προς παράγοντα με τη χαρακτηριστική αναφορά: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;».

Οι αστυνομικές και δικαστικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον πλήρη εντοπισμό της διαδρομής των χρημάτων και τον καταλογισμό των ευθυνών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν -6- ημεδαποί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-931.463- ευρώ,

-14- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί υπολογιστές (laptop)

-22- αποθηκευτικά μέσα USB,

-2- ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

-2- κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

-3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

-2- άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».