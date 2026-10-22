To MotoGP φτάνει στην πίστα Philip Island, για το Grand Prix της Αυστραλίας. Ο 18ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP του 2026, αναμένεται να είναι συναρπαστικός, αφού παρά την αναμενόμενη κυριαρχία του Marc Marquez με την Ducati (λόγω αριστερόστροφης πίστας), η Aprilia ήταν πολύ δυνατή και πέρυσι και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και φέτος.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

00:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

01:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

02:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

05:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

06:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

06:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

00:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

01:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

02:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

02:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

04:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

05:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

06:45 Tissot Sprint MotoGP

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ*

01:35 Ζέσταμα MotoGP

02:45 Αγώνας Moto3

03:00 Αγώνας Moto2* (04:00 με την “παλιά” ώρα)

04:30 Αγώνας MotoGP* (με τη νέα ώρα)

*Την Κυριακή αλλάζει η ώρα και στις 04:00 τα ρολόγια θα δείξουν 03:00!