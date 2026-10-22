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Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει στην πίστα Philip Island, για το Grand Prix της Αυστραλίας. Ο 18ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP του 2026, αναμένεται να είναι συναρπαστικός, αφού παρά την αναμενόμενη κυριαρχία του Marc Marquez με την Ducati (λόγω αριστερόστροφης πίστας), η Aprilia ήταν πολύ δυνατή και πέρυσι και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και φέτος.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
00:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
01:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
02:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
05:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
06:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
06:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
00:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
01:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
02:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
02:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
04:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
05:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
06:45 Tissot Sprint MotoGP
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ*
01:35 Ζέσταμα MotoGP
02:45 Αγώνας Moto3
03:00 Αγώνας Moto2* (04:00 με την “παλιά” ώρα)
04:30 Αγώνας MotoGP* (με τη νέα ώρα)
*Την Κυριακή αλλάζει η ώρα και στις 04:00 τα ρολόγια θα δείξουν 03:00!