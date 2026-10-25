Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου για τους 49 στημένους αγώνες για τους οποίους κατηγορείται. Σειρά έχει τώρα ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, πέρασε την πόρτα του Ανακριτή.

Ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης που έχει κλονίσει τον χώρο της Καλαθοσφαίρισης παρέμεινε στο γραφείο του Ανακριτή 3,5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Παράλληλα, προσκόμισε τις φορολογικές του δηλώσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Υπενθυμίζουμε πως δύο 24ωρα πριν, το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, προφυλακίστηκε ο πρώτος της ομάδας του Βαγγέλη Λιόλιου, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο, τα οποία εκτιμούνται πως προέρχονται από τα στημένα παιχνίδια μπάσκετ.

Παράλληλα, αύριο, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, οι υπόλοιποι τρεις διαιτητές. Πρόκειται για τη Βάσω Τσαρούχα, τον Ηλία Κορομηλά και τον Τάσο Πηλοΐδη.

Μόλις ολοκληρωθεί η απολογία και του στενού συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου, Γιώργου Μαυραγάνη, Εισαγγελέας και Ανακριτής θα συνεδριάσουν και αναμένεται να βγει η απόφαση αν θα προφυλακιστούν, όπως ο Πέτρος Παπαπέτρου ή θα αφεθούν ελεύθεροι.

«Αποσύρομαι για να λειτουργήσει το μπάσκετ»

«Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», φέρεται να είπε ο Λιόλιος μόλις πέρασε το «κατώφλι» του Ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη δήλωση αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διεργασία στην οποία εμπλέκεται.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διοικητική λειτουργία της Ομοσπονδίας, καθώς ανοίγει επίσημα ο δρόμος για την ανάδειξη ενός νέου προσωρινού Προέδρου. Αναμένονται οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν για την κάλυψη της θέσης, αλλά και το πρόσωπο που θα αναλάβει την διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ στη νέα περίοδο.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ μετά την παραίτηση

«Εν αναμονή των άμεσων εξελίξεων κι έχοντας ολοκληρώσει πριν λίγη ώρα την έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους φορείς του αθλήματος ότι από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο (2) φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες.

Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».

Απολογούνται για τα 49 στημένα παιχνίδια

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ και το «δεξί του χέρι» καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για συνολικά 49 περιπτώσεις, όπου φαίνεται να διενεργήθηκαν ατασθαλίες και να χειραγώγησαν το αποτέλεσμα. Η απολογία τους ενώπιον του Ανακριτή αναμένεται να είναι μαραθώνια.

Οι 49 αγώνες που βρίσκονται στο στόχαστρο των δικαστικών Αρχών εκτείνονται από τον Ιούνιο του 2016 ως τον Μάρτιο του 2026. Οι καταγγελίες σε βάρος τους αφορούν προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων και άλλων ωφελημάτων σε διαιτητές και διοικητικούς παράγοντες με στόχο την αλλοίωση ή τον επηρεασμό των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Στο στόχαστρο και άλλοι διαιτητές και αθλητικοί παράγοντες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ποινικές διώξεις για τουλάχιστον ακόμη πέντε διαιτητές και αθλητικούς παράγοντες που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση αναμένονται να ασκηθούν το επόμενο διάστημα. Οι νέες δικαστικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν έπειτα από στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τους στημένους αγώνες, στους οποίους συμμετείχαν διαιτητές που βρίσκονται εκτός της παρούσας δικογραφίας.