Μετά την φορολογική απάτη εκατομμυρίων της Pizza Fan που εξιχνιάστηκε από την οικονομική Αστυνομία, το ελληνικό FBI έριξε «φως» σε μια νέα αντίστοιχη περίπτωση.

Συνελήφθη, ο Mr. «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας αρτοποιείων και ένας λογιστής που φέρεται να είναι σημαντικό πρόσωπο στη δομή εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται να γίνουν και άλλες συλλήψεις για τη συγκεκριμένη απάτη στο προσεχές διάστημα. Τον τελευταίο καιρό, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος βρισκόταν στο Ντουμπάι και για αυτόν τον λόγο η επιχείρηση για τη σύλληψή του είχε ακυρωθεί πολλές φορές. Σήμερα, όμως, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο Mr.«Χωριάτικο» επέστρεψε στην Ελλάδα και του πέρασαν χειροπέδες.

Υπενθυμίζουμε πως ο κος Γιαννακόπουλος έχει δεκάδες καταστήματα στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας με κάποια να είναι ιδιόκτητα και άλλα φραντσάιζ.

Όταν ο Mr. Χωριάτικο έτρεχε με 216 χλμ με την Lamborghini του

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επιχειρηματίας συλλαμβάνεται, καθώς τον Νοέμβριο του 2025, οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του πέρασαν χειροπέδες, για παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, περί επικίνδυνης οδήγησης.

Όπως έγινε γνωστό, τότε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του, μάρκας Lamborghini, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή της Αργυρούπολης, στο ύψος του «Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας».

Υπογραμμίζεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας είναι μόλις 70 χλμ./ώρα, ενώ ο επιχειρηματίας έτρεχε με την Lamborghini με … 216 χιλιόμετρα, υπερβαίνοντας το όριο ταχύτητας κατά … 146 χλμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της Τροχαίας που ήταν σε μπλόκο με ραντάρ στην Αργυρούπολη, δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν να περνάει από μπροστά τους το supercar του επιχειρηματία, με τον οδηγό να έχει αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ο 56χρονος οδηγός, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας φούρνων, συνελήφθη στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και ακολούθως οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Η σύλληψη για εμπορία ανθρώπων

Ακόμη, το 2008, ο Mr. «Χωριάτικο» είχε συλληφθεί ως εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων και το 2015 είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών.

Το κύκλωμα αυτό ήταν διεθνές και σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα «ξέπλενε» μαύρο χρήμα από την εγκληματική του δραστηριότητα μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα φούρνων του Γιαννακόπουλου, το «Χωριάτικο».

Δημοσίευμα της «Ζούγκλας» το 2008 αποκάλυπτε τον τρόπο δράσης του Γιαννακόπουλου και την επιχείρηση της αστυνομίας:

Το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» το 2008:

«Μέσω off shore κυπριακής εταιρείας ξέπλενε μαύρο χρήμα που κέρδιζε από τα δύο στριπτιζάδικα, τα οποία διατηρεί στην Αθήνα, ο γνωστός επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, εμφανιζόμενος στη συνέχεια μέρος αυτών ως κέρδη από την αλυσίδα φούρνων με την επωνυμία «Χωριάτικο».

Όπως υπολογίζεται, τα ημερήσια κέρδη του επιχειρηματία από τα δύο στριπτιζάδικα ανέρχονταν στα 10.000 ευρώ.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Λευκός Άρτος» διήρκεσε περίπου ένα χρόνο, σε συνεργασία με την Ιντερπόλ και συμμετείχαν 60 άνδρες.

Μετά από σχετικές πληροφορίες, αστυνομικοί, επτά εισαγγελείς και δύο υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) έκαναν έφοδο τα ξημερώματα σε δύο στριπτιζάδικα, το Αλκατράζ στη λεωφόρο Συγγρού και το Σταρ στη Μεταμόρφωση και συνέλαβαν συνολικά 31 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο αδερφός και συνιδιοκτήτης του επιχειρηματία, υπάλληλοι των καταστημάτων και αλλοδαπές χορεύτριες και χορευτές, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας.

Στη συνέχεια, έκαναν έφοδο σε γραφείο, που διατηρεί ο ιδιοκτήτης των στριπτιζάδικων και της αλυσίδας φούρνων στην οδό Μιχαήλ Βόδα στο κέντρο της Αθήνας και εντόπισαν τα παράνομα βιβλία, όπου καταγράφονταν τα πραγματικά έσοδα από τις επιχειρήσεις. Η αστυνομική έρευνα ολοκληρώθηκε με έφοδο σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου ο επιχειρηματίας έκρυβε τις κοπέλες που δούλευαν στα στριπτιζάδικα και οι οποίες δεν διέθεταν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Συνολικά κατασχέθηκαν 50.000 ευρώ που προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης, ενώ κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και σημειώσεων, τα οποία καταδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους η οργάνωση ξέπλενε το μαύρο χρήμα.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια. Μέλη της ομάδας ήταν άνδρες και γυναίκες από την Ελλάδα, το Καζακστάν, τη Μολδαβία, τη Ρωσία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία.

Η επαφή με τις κοπέλες γινόταν μέσω γραφείου ευρέσεως εργασίας το οποίο βρίσκεται στην σιβηρική Ρωσία και μέσω του οποίου ζητούσαν χορεύτριες. Με πλαστά έγγραφα έφερναν τις ενδιαφερόμενες στην Ελλάδα και αφού τους χορηγούσαν πλαστά διαβατήρια ή ζητούσαν πολιτικό άσυλο, τις ανάγκαζαν με τη βία είτε να κάνουν στριπτίζ, είτε να πηγαίνουν σε ερωτικά ραντεβού».