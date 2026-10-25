Ένα κολοσσιαίο βιομηχανικό βήμα που αλλάζει τα δεδομένα στον χάρτη της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται προ των πυλών, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στο πολιτικό σκηνικό της απέναντι πλευράς του Ατλαντικού. Η ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία στην αμερικανική αγορά επιβεβαιώνεται πλέον έμπρακτα, καθώς η δημοφιλής φίρμα της Audi ετοιμάζεται να κάνει μια κίνηση ματ, διοχετεύοντας τεράστια κεφάλαια προκειμένου να εδραιώσει την παραγωγή της σε αμερικανικό έδαφος.

Η ανακοίνωση μέσα από την προεκλογική εκστρατεία

Τα αποκαλυπτήρια αυτού του τεράστιου επενδυτικού σχεδίου δεν έγιναν μέσω κάποιου τυπικού εταιρικού δελτίου Τύπου, αλλά δια στόματος του ίδιου του Αμερικανού προέδρου. Μιλώντας μπροστά στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια πρόσφατης προεκλογικής του εμφάνισης, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό πως ο γερμανικός κατασκευαστής έχει δρομολογήσει την τοποθέτηση 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση της εταιρείας που στοχεύει στη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας κατασκευής αυτοκινήτων από το μηδέν.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιβεβαίωσε την επένδυση σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι η μονάδα θα είναι η πρώτη της Audi στις ΗΠΑ και ότι θα επιτρέψει τη δημιουργία περίπου 4.500 θέσεων απασχόλησης.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω μια τεράστια επένδυση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, στη μεγάλη πολιτεία της Τζόρτζια από μια φανταστική εταιρεία», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια αυτής της συγκέντρωσης, που οργανώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες από τις ενδιάμεσες εκλογές, αποφασιστικής σημασίας για τη συνέχεια της δεύτερης θητείας του.

«Η Audi μόλις δεσμεύτηκε να επενδύσει 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια κοντά στο Μέικον, στη Τζόρτζια, προκειμένου να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα την κατασκευή ενός τεράστιου εργοστασίου, το οποίο θα παράγει 200.000 οχήματα τον χρόνο», συνέχισε ο Τραμπ.

Θυγατρική του γερμανικού ομίλου αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen, η Audi ανέφερε στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε πως η έναρξη των εργασιών προβλέπεται για τον επόμενο χρόνο και η έναρξη της παραγωγής για τις αρχές του 2030.

«Η προβλεπόμενη επένδυση στοχεύει να σηματοδοτήσει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τις ΗΠΑ και να καταστήσει τη Βόρεια Αμερική τον τρίτο μεγαλύτερο πυλώνα του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της Audi, στο πλευρό της Ευρώπης και της Κίνας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Τραμπ, οι General Motors, Toyota, Ford και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοίνωσαν σχέδια επέκτασης εργοστασίων στις ΗΠΑ ή εν μέρει επαναπατρισμούς της παραγωγής τους, λόγω κυρίως των δασμών ύψους 25% στα εισαγόμενα οχήματα.

Μια αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει «μια ευκαιρία», «υπό την προϋπόθεση οι μονάδες και εργαζόμενοι στη Γερμανία επίσης να επωφεληθούν», τονίζεται σε ένα δελτίο Τύπου ο Όλαφ Λις, πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, όπου βρίσκεται η έδρα του ομίλου Volkswagen.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Audi Γκέρνοτ Ντέλνερ υπερασπίστηκε σήμερα την ανακοίνωση της σχεδιαζόμενης επένδυσης των 4,2 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ, στο πλευρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση προετοιμαζόταν εδώ και μήνες και θα ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία της μάρκας Volkswagen.