Μια ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Σίσσυ Χρηστίδου με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς περίμενε με ανυπομονησία την επιστροφή του μεγαλύτερου γιου της, Φίλιππου, στην Ελλάδα για λίγες ημέρες.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έχοντας μαζί της τον μικρότερο γιο της, Μιχαήλ Άγγελο, προκειμένου να υποδεχτούν τον αδελφό του.

Η ανθοδέσμη και η χαρά της επανένωσης

Η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την αναμονή στο αεροδρόμιο, αποτυπώνοντας τη χαρά της για την επιστροφή του γιου της.

Μάλιστα, κρατούσε μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη με ροζ και μοβ λουλούδια, θέλοντας να τον καλωσορίσει με τον πιο όμορφο τρόπο.

Η ζωή του Φίλιππου στο Άμστερνταμ

Ο Φίλιππος ζει στο Άμστερνταμ, όπου συνεχίζει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο. Έτσι, οι επισκέψεις του στην Ελλάδα αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για να βρεθεί ξανά κοντά στη μητέρα και τον αδελφό του και να περάσουν όλοι μαζί πολύτιμο οικογενειακό χρόνο.

Govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Το απρόσμενο τηλεφώνημα του γιου της on air