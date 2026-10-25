Η Μαρία Αντωνά μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, αποκαλύπτοντας όσα έχει κερδίσει μέσα από τη συντροφικότητά τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Vita», η παρουσιάστρια του «MEGA Non Stop» αναφέρθηκε στις αξίες που θεωρεί απαραίτητες για μια υγιή σχέση, αλλά και στην εικόνα που έχει για τη δική της οικογένεια στο μέλλον.

Η αλλαγή που έφερε στη ζωή της ο Γιώργος Λιάγκας

Η Μαρία Αντωνά εξήγησε πως ένας σύντροφος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική εξέλιξη του άλλου, τονίζοντας ότι η ίδια το έχει διαπιστώσει μέσα από τη σχέση της.

«Δίπλα στο σύντροφό μου, εξέλιξα την υπομονή μου και ωρίμασα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πλέον δεν επηρεάζεται τόσο από τα αρνητικά σχόλια και επιλέγει να επικεντρώνεται στη δική της πορεία.

Όπως είπε, η σοφία του συντρόφου της τη βοήθησε να βλέπει τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της συναισθηματικής στήριξης μέσα σε μια σχέση, εξηγώντας πως μια τρυφερή κουβέντα από τον άνθρωπό της μπορεί να της αλλάξει τη διάθεση ακόμη και μετά από μια δύσκολη ημέρα.

Οι αξίες που θέλει να έχει η δική της οικογένεια

Αναφερόμενη στις σύγχρονες σχέσεις, η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι η εικόνα της τελειότητας που προβάλλεται στα social media μπορεί να απομακρύνει τα ζευγάρια από την ουσία.

Για την ίδια, η διάρκεια μιας σχέσης δεν εξαρτάται από την εξωτερική εμφάνιση ή τον πρόσκαιρο εντυπωσιασμό, αλλά από την αμοιβαία στήριξη, την ειλικρίνεια και την κοινή εξέλιξη.

Η Μαρία Αντωνά μίλησε επίσης, για τον τρόπο με τον οποίο τα βιώματα της παιδικής ηλικίας επηρεάζουν τις επιλογές της στην ενήλικη ζωή. Όπως εξήγησε, προσπάθησε να μετατρέψει τις δύσκολες εμπειρίες σε μαθήματα, ώστε να μην επαναλάβει λάθη του παρελθόντος.

Σε περίπτωση που δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, θέλει το σπίτι της να βασίζεται στον σεβασμό και την επικοινωνία. Όπως ανέφερε, προτιμά να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με διάλογο και κατανόηση, επιλέγοντας να χτίζει αντί να διαλύει.

Όσο για τις αποδράσεις της με τον Γιώργο Λιάγκα, αποκάλυψε ότι, παρότι η ίδια έχει περισσότερο ανάγκη τη χαλάρωση, ο σύντροφός της αγαπά την εξερεύνηση και αναλαμβάνει συνήθως την οργάνωση των ταξιδιών τους. Εκείνη, όπως είπε, τον εμπιστεύεται και απολαμβάνει τις εμπειρίες που της προσφέρει.

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