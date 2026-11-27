To MotoGP φτάνει στην πίστα Ricardo Tormo, για το Grand Prix της Valencia. Ο 22ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026 αναμένεται να είναι μια επίδειξη ισχύος του ήδη παγκόσμιου Πρωταθλητή Marc Marquez, αλλά και μια μάχη για τη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος μεταξύ των Martin & Bezzecchi, ενώ μεγάλη μάχη θα δοθεί και για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών MotoGP, μεταξύ Aprilia & Ducati.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

15:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

15:45 Tissot Sprint MotoGP

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10:35 Ζέσταμα MotoGP

11:45 Αγώνας Moto3

13:00 Αγώνας Moto2

14:30 Αγώνας MotoGP

Πίστα Ricardo Tormo

Τοποθεσία: 24 χλμ. δυτικά από το κέντρο της Βαλένθια, στην Ισπανία.

Ζώνη ώρας: CET – GMT +1

Τεχνικά στοιχεία πίστας

Μήκος διαδρομής: 4,005 χλμ.

Δεξιές στροφές: 5

Αριστερές στροφές: 9

Μεγαλύτερη ευθεία: 876 μέτρα

Έτος κατασκευής: 1999

Σημειώσεις

– Πρόκειται για αριστερόστροφη πίστα, με επίπεδη διαμόρφωση, κλειστή χάραξη και τεχνικό χαρακτήρα. Η κύρια ευθεία εκκίνησης και τερματισμού ακολουθείται από μια ζώνη φρεναρίσματος με ελαφρά κατηφορική κλίση πριν από τη Στροφή 1, όπου απαιτούνται καλή σταθερότητα και ισορροπία της μοτοσυκλέτας.

– Ακολουθεί μια σειρά στροφών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με μικρές ευθείες και οδηγούν προς τη Στροφή 11. Πρόκειται για μια δεξιά φουρκέτα σχεδόν 180 μοιρών, που είναι και η πιο αργή στροφή της πίστας. Στη συνέχεια ακολουθεί η Στροφή 12, μια κλειστή δεξιά στροφή, πριν η διαδρομή αρχίσει να ανηφορίζει και κατόπιν να κατηφορίζει μέσα από μια μεγάλη αριστερή καμπή, η οποία οδηγεί ξανά στην ευθεία εκκίνησης και τερματισμού.

– Η άσφαλτος της πίστας της Βαλένθια προσφέρει παραδοσιακά σταθερή πρόσφυση, τόσο σε στεγνές όσο και σε βρεγμένες συνθήκες, παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας της ασφάλτου που είναι συνηθισμένες στα τέλη Νοεμβρίου. Είναι σημαντικό τα ελαστικά Michelin να φτάνουν γρήγορα στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας, ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση στις άκρες τους μέσα στις στροφές και κατά την επιτάχυνση στην έξοδο.

– Η πίστα δεν καταπονεί ιδιαίτερα τα φρένα, ωστόσο η καλή σταθερότητα του εμπρός μέρους είναι σημαντική. Εξίσου καθοριστική είναι η ρύθμιση του πλαισίου, ιδιαίτερα για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής επιτάχυνσης κατά την έξοδο από την τελευταία στροφή.

– Η πρόγνωση του καιρού για το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix της Βαλένθια δείχνει σταθερές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου.