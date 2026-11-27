Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων κατόπιν σχετικών ενταλμάτων.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος, καθώς και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», Παύλος Ραβάνης.

Όπως αποκάλυψε η «Ζούγκλα», ο Γιάννης Κουρτάκης βρέθηκε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), καθώς το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, έγινε έφοδος στο γραφείο του και συνελήφθη. Επισημαίνεται ότι συνήγορος υπεράσπισης του εκδότη είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Μάκης Βορίδης.

Παράλληλα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε κατοικίες αυτοδιοικητικών, σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων, ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι θα ακολουθήσουν και νέα εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα μάλιστα με άλλες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να αφορούν σε προβεβλημένα αυτοδιοικητικά στελέχη Περιφερειών αλλά και Δήμων.

Βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των συλληφθέντων αφορά βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων εκείνα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και στη συνέχεια να παραπεμφθούν στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν, ενώ η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Η υπόθεση απασχολούσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήδη από το 2025, με έμφαση στη διερεύνηση πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων γύρω από τα «σπίτια ανακύκλωσης».

Ήταν Ιούλιος του 2026 όταν δύο εισαγγελείς στην Ελλάδα έδωσαν εντολή να κατασχεθούν τα ψηφιακά αρχεία της ΤΕΧΑΝ, που τοποθετούσε τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» σε δεκάδες Δήμους. Άλλωστε, τότε ήταν που η Λάουρα Κοβέσι είχε προαναγγείλει ότι επίκεινται αποκαλύψεις και για άλλες σκανδαλώδεις συμβάσεις με διασπάθιση δημόσιου χρήματος στη χώρα μας, εκτός από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πριν από πέντε μήνες λοιπόν, οι Ευρωπαίες εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους «αδιάφθορους» της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο.

Στο ψηφιακό αρχείο που κατασχέθηκε, οι Αδιάφθοροι άρχισαν μεθοδικά να αναζητούν ποιες εταιρείες προέβαλλαν και στήριξαν την ΤΕΧΑΝ, έτσι ώστε να γίνει ανάδοχος σε ένα κομβικής σημασίας έργο για την ανακύκλωση και την διαχείριση του περιβάλλοντος στη χώρα μας, που είχε ήδη προβλήματα και βρισκόταν συχνά υπόλογη, με βάσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Τα πρόσωπα και οι έρευνες των Αρχών

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται:

Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», Παύλος Ραβάνης

Παράλληλα, χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο τμήμα ανακύκλωσης του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και στην οικία του πρώην γενικού γραμματέα Γιώργου Ζερβού.

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Το πόρισμα για τον διαγωνισμό και τις τιμές

Η υπόθεση συνδέεται με έλεγχο που ολοκλήρωσε το 2025 η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου για συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο καμπάνιας ανακύκλωσης, το οποίο προέβλεπε την προμήθεια 200 μονάδων με ενσωματωμένους μηχανισμούς ανακύκλωσης. Το πόρισμα ανέδειξε τρία κρίσιμα ζητήματα:

Φωτογραφικές προδιαγραφές: Οι τεχνικές προδιαγραφές φέρεται να είχαν διαμορφωθεί ώστε να καλύπτονται μόνο από τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές φέρεται να είχαν διαμορφωθεί ώστε να καλύπτονται μόνο από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Περιορισμός ανταγωνισμού : Στην πράξη φέρεται να οδηγούσε σε μία επιλογή, με την ΤΕΧΑΝ και τη μητρική της στις ΗΠΑ, χωρίς συμμετοχή άλλων εταιρειών.

: Στην πράξη φέρεται να οδηγούσε σε μία επιλογή, με την ΤΕΧΑΝ και τη μητρική της στις ΗΠΑ, χωρίς συμμετοχή άλλων εταιρειών. Υπερκοστολόγηση: Κάθε μονάδα φέρεται να αγοράστηκε περίπου προς 300.000 ευρώ (ποσό που βαρύνεται με επιπλέον ΦΠΑ) —έως και πενταπλάσια τιμή σε σχέση με τα περίπου 60.000 ευρώ στα οποία, σύμφωνα με έρευνα αγοράς της Επιτροπής, διατίθενται αντίστοιχα συστήματα.

Ο μηχανισμός πίεσης στους Αυτοδιοικητικούς

Στο σκέλος που αφορά τον Γιάννη Κουρτάκη, οι Αρχές εξετάζουν από τον περασμένο Ιούνιο την ΤΕΧΑΝ και εταιρείες επικοινωνίας στο πλαίσιο διερεύνησης αθέμιτης επιρροής και ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας στον ΣΚΑΪ, φέρεται να ασκούνταν πιέσεις σε αυτοδιοικητικούς παράγοντες και δήμους —μέσω απειλής αρνητικών ή δυσφημιστικών δημοσιευμάτων— ώστε να επιλέγουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό από την ΤΕΧΑΝ με κοινοτικά κονδύλια, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο οικονομικού οφέλους ή προμήθειας.

Κάποιοι δηλαδή, έστησαν μηχανισμό πίεσης στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τους ανάγκαζαν -με απειλές για δυσφήμιση αν δεν συνεργαστούν- να παίρνουν τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης. Έτσι, τα κοινοτικά κονδύλια εξανεμίστηκαν σε υπερκοστολογημένα «Σπιτάκια» που μοιράστηκαν σε Δήμους, σε όλη την Ελλάδα.

Έρευνες σε ΕΔΣΝΑ και στο σπίτι του πρώην γεν. γραμματέα του ΕΣΠΑ, Γιώργου Ζερβού

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επεκτείνει την έρευνά της και στον ρόλο που είχε ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) που διαχειρίστηκε ως φορέας της Περιφέρειας Αττικής το σχετικό πρόγραμμα.

Η έρευνα επεκτείνεται επίσης σε ζητήματα εποπτείας και εγκρίσεων, με αναφορές σε έρευνα στην οικία του πρώην γενικού γραμματέα του ΕΣΠΑ, Γιώργου Ζερβού, καθώς και σε αρμοδιότητες φορέων που συνδέονται με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΣΠΑ), το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Εσωτερικών, λόγω της εμπλοκής φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Σπιτάκια… από χρυσάφι: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής 365.180 ευρώ

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», αναφέρει το ποσό των 365.180 ευρώ για ένα σπίτι ανακύκλωσης, όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, το αντίστοιχο κόστος ανέρχεται στις 60.000 ευρώ.

Η «φωτογραφική» διάταξη για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης

Με στοχευμένη διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε το 2020, επιχειρήθηκε η εκ των υστέρων νομιμοποίηση της τοποθέτησης των «σπιτιών» ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε δημόσιους χώρους — ακόμη και σε σημεία με πράσινο.

Στην πράξη, η ρύθμιση άνοιξε τον δρόμο ακόμη και για κοπή δέντρων στο όνομα της ανακύκλωσης. Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για τις στενές σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», την ώρα που ο αρμόδιος εποπτικός φορέας, ο ΕΟΑΝ, καταγράφει σοβαρές δυσλειτουργίες στη δραστηριότητά της.

Η σχέση Κουρτάκη με την ΤΕΧΑΝ

Η σχέση μεταξύ της εταιρείας ΤΕΧΑΝ και του ομίλου Παραπολιτικά (NextStep Media) είναι εμπορική, χορηγική και επικοινωνιακή και φαίνεται ότι πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς τα μέσα του ομίλου προβάλλουν συστηματικά τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Η συνεργασία και η δημόσια σύνδεση των δύο πλευρών αποτυπώνεται στα εξής σημεία:

Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων: Η ΤΕΧΑΝ, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 και η εταιρεία NextStep Media (του ομίλου Κουρτάκη) συνδιοργανώνουν ετησίως μεγάλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, όπως τη «γιορτή ανακύκλωσης» στην Πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας.

Η ΤΕΧΑΝ, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 και η εταιρεία NextStep Media (του ομίλου Κουρτάκη) συνδιοργανώνουν ετησίως μεγάλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, όπως τη «γιορτή ανακύκλωσης» στην Πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Διαφημιστική προβολή: Η ΤΕΧΑΝ αποτελούσε σταθερό διαφημιζόμενο και χορηγό στα μέσα του ομίλου.

Η ΤΕΧΑΝ αποτελούσε σταθερό διαφημιζόμενο και χορηγό στα μέσα του ομίλου. Δημοσιογραφική κάλυψη: Τα Μέσα του ομίλου Parapolitika.gr προβάλλουν συστηματικά τις δράσεις της εταιρείας, ενώ μέσω στηλών τους (όπως το «Big Mouth») έχουν κατά καιρούς στηρίξει τις θέσεις της ΤΕΧΑΝ απέναντι σε επικριτικά ρεπορτάζ άλλων μέσων ενημέρωσης.

Τι απαντά ο εκδότης των «Παραπολιτικών» Γιάννης Κουρτάκης

Με κατηγορηματικό τρόπο απορρίπτει τις κατηγορίες που φέρονται να του αποδίδονται ο εκδότης των «Παραπολιτικών», Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Η σχέση του Τάκη Θεοδωρικάκου με την ΤΕΧΑΝ

Η σχέση του Τάκη Θεοδωρικάκου με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ συνδέεται κυρίως με την πολιτική προβολή και τη στήριξη των δράσεων ανταποδοτικής ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

Εγκαίνια μονάδας στην Παλλήνη – Δεκέμβριος 2019

Ως τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρευρέθηκε στα εγκαίνια της 1ης Μονάδας Παραγωγής Μηχανημάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Παλλήνη, αποτέλεσμα κοινοπραξίας της ΤΕΧΑΝ με την αμερικανική ENVIPCO, μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τότε πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.

Εικόνες από τα εγκαίνια της 1ης Μονάδας Παραγωγής Μηχανημάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Παλλήνη:

Συνέδριο Economist στη Θεσσαλονίκη – Σεπτέμβριος του 2024

Ως τότε Υπουργός Ανάπτυξης, συμμετείχε σε πάνελ για την κυκλική οικονομία και τις επενδύσεις μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΕΧΑΝ, Παναγιώτη Μούργο, χαρακτηρίζοντας την επένδυση της εταιρείας παράδειγμα ξένης επένδυσης στην κυκλική οικονομία, όπως καταγράφεται σε δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Εκδηλώσεις προώθησης ανακύκλωσης

Το 2025, ο Τάκης Θεοδωρικάκος συμμετείχε σε εκδήλωση της ΤΕΧΑΝ, στην οποία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακηρύχθηκε «MVP της ανακύκλωσης» στην Ελλάδα, με τον υπουργό να τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ανακύκλωσης στη χώρα.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο που ο Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν Υπουργός Εσωτερικών, η ανταποδοτική ανακύκλωση και τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» βρέθηκαν στο επίκεντρο της κυβερνητικής προβολής, ενώ αργότερα προκλήθηκαν αντιδράσεις και ξεκίνησαν έρευνες γύρω από τις συμβάσεις, το κόστος και τη λειτουργία τους.

Η σχέση του Σταύρου Παπασταύρου με την ΤΕΧΑΝ

Ο Σταύρος Παπασταύρου έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της ΤΕΧΑΝ, όπως στην παρουσίαση του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος ανακύκλωσης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως πρεσβευτή το 2025, προβάλλοντας την κυκλική οικονομία και τη συμμετοχή των πολιτών.

Η ερώτηση για τη λειτουργία του προγράμματος που έμεινε αναπάντητη

Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου είχε καταθέσει ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος, ζητώντας πλήρη ενημέρωση της Βουλής για τη διαχείριση του προγράμματος και των σχετικών δημόσιων πόρων για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Η παρέμβαση ήρθε μετά τις αποκαλύψεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», με ελεγκτές να πραγματοποιούν εφόδους σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ΤΕΧΑΝ σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Μάλιστα, ο κ. Βλάχος είχε καταθέσει τη σχετική ερώτηση ήδη από τον Αύγουστο του 2025, η οποία, όπως ο ίδιος ανέφερε, παρέμεινε αναπάντητη, ενώ και κατά τη συζήτηση νεότερης ερώτησης στην Ολομέλεια, τον Μάιο του 2026, δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα.

Με νέα του παρέμβαση ζήτησε να κατατεθεί στη Βουλή το σύνολο των εγγράφων και των στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα των «Πράσινων Σπιτιών», μεταξύ των οποίων:

Τα στοιχεία του διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού,

το συνολικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης των μονάδων,

η διαδικασία ανάθεσης, οι συμμετέχοντες και οι ανάδοχοι,

ο τρόπος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται μέσω του συστήματος,

η ετήσια δαπάνη λειτουργίας του προγράμματος,

καθώς και ο αριθμός των μονάδων ανακύκλωσης που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν προτίθεται να ενημερώσει πλήρως το Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το σύστημα ανακύκλωσης.

Το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης»

Στο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου αναφέρεται ότι για κάθε «Σπιτάκι Ανακύκλωσης» καταβλήθηκε ποσό περίπου 300.000 ευρώ, όταν, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η αντίστοιχη τιμή στην ελεύθερη αγορά ανερχόταν περίπου στις 66.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για τις συγχρηματοδοτούμενες προμήθειες των 248 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη επικεντρώθηκαν στη νομιμότητα των διαγωνισμών και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Συγκεκριμένα, το 2023, η ΕΔΕΛ επέβαλε πρόστιμο 2,9 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΔΣΝΑ, αφού εντόπισε «σοβαρές παρατυπίες» στη σύμβαση προμήθειας που ανατέθηκε στην ΤΕΧΑΝ.

Βασικά ευρήματα των ελέγχων

Έλλειψη γνήσιου ανταγωνισμού και φωτογραφικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τα πορίσματα της ΕΔΕΛ και τους σχετικούς διαχειριστικούς ελέγχους, οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών διαμορφώθηκαν με τρόπο που περιόριζε στην πράξη τον ανταγωνισμό, ευνοώντας συγκεκριμένο προμηθευτή (την ΤΕΧΑΝ με εξοπλισμό της κατασκευάστριας Envipco).

Ανεπαρκής τεκμηρίωση προϋπολογισμού και αποκλίσεις τιμών.

Η ΕΔΕΛ εντόπισε έλλειψη τεκμηρίωσης στον καθορισμό του προϋπολογισμού των συμβάσεων.

Κάθε πολυκέντρο κοστολογήθηκε περίπου στις 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ συγκριτικές τιμές της αγοράς για αντίστοιχα συστήματα κυμαίνονταν μεταξύ 30.000 και 97.000 ευρώ.

Καταλογισμός ποσών στους περιφερειακούς φορείς.

Τα βήματα μετά το πόρισμα

Διαφωνία αρμοδιοτήτων με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η ΕΔΕΛ έκρινε ότι έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τους όρους των διαγωνισμών όταν εμπλέκονται ευρωπαϊκά κονδύλια, παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις είχαν λάβει προηγουμένως προσυμβατική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζήτημα που παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

Διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τα ευρήματα των δημοσιονομικών ελέγχων αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της δικογραφίας που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), οδηγώντας στις έρευνες σε εγκαταστάσεις της εταιρείας τον Ιούλιο του 2026 και στις συλλήψεις εμπλεκομένων.

Η θέση της ΤΕΧΑΝ

Από την πλευρά της, η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες περί υπερκοστολόγησης, υποστηρίζοντας ότι το τελικό πόρισμα της ΕΔΕΛ του Ιουλίου 2025 για λογαριασμό της Κομισιόν, σε συνδυασμό με την απόφαση 1345/2024 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των διαδικασιών και ότι οι συγκρίσεις τιμών αφορούν απλά μηχανήματα και όχι ολοκληρωμένα πολυκέντρα.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.