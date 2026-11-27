Τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον της επικαιρότητας έχει στραφεί στον τηλεοπτικό σταθμό Open και την εκπομπή «10 παντού», μετά τη διαρροή βίντεο που δείχνει έντονη λογομαχία ανάμεσα στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη. Παρότι το περιστατικό σημειώθηκε εκτός αέρα, η καταγραφή και η δημοσιοποίησή του πυροδότησαν έντονο σχολιασμό και πλήθος αντιδράσεων στα social media και τα μέσα ενημέρωσης, εγείροντας παράλληλα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε το υλικό στη δημοσιότητα.

Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου και μετά το σάλο που προκλήθηκε έγινε γνωστό ότι η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Βάσω Μητρομάρα, αποχωρεί από το κανάλι του Open.

Λίγο αργότερα, η ίδια πήρε θέση δημόσια μέσω Instagram, θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους όσον αφορά το τέλος της συνεργασίας της με το OPEN, στον απόηχο των δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για απόλυση.

Όπως τόνισε η δημοσιογράφος, η παραίτησή της υπήρξε αποκλειστικά δική της επιλογή και έγινε δεκτή από τη διοίκηση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για την καταγραφή ούτε για τη διαρροή του συγκεκριμένου υλικού.

Η ανάρτηση της Βάσως Μητρομάρα στο Instagram

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι η παραίτησή μου από τη θέση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN αποτέλεσε αποκλειστικά δική μου απόφαση, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.

Επέλεξα συνειδητά, με γνώμονα τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αρχές, για λόγους ευθιξίας που απορρέουν από τον θεσμικό μου ρόλο ως αρχισυντάκτρια και εποπτεύουσα της λειτουργίας του control room της εκπομπής, να παραιτηθώ παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξα υπαίτια για την καταγραφή και διαρροή του επίμαχου βίντεο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Η απόφασή μου αυτή αποτελεί πράξη επαγγελματικής συνέπειας, ευθιξίας και αξιοπρέπειας και μόνον. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία συνιστά διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Σε όλη την επαγγελματική μου διαδρομή έχω επιλέξει να υπηρετώ τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος, ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μου. Με τις ίδιες αδιαπραγμάτευτες αρχές επιλέγω να ολοκληρώσω και αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο.

Ευχαριστώ τη διοίκηση του OPEN για τη συνεργασία και, κυρίως, όλους τους ανθρώπους της εκπομπής, με τους οποίους μοιραστήκαμε καθημερινά αγωνίες, προκλήσεις και δημιουργικές στιγμές.

Τους εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasso Mitromara (@vasso_mitromara)

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο παρουσιαστές έχουν εκφράσει δημόσια την αντίδρασή τους για τη διαρροή του συγκεκριμένου βίντεο, χαρακτηρίζοντας την καταγραφή και διασπορά της ιδιωτικής αυτής στιγμής, ως κακόβουλη και ποινικά κολάσιμη.

Οι παρουσιαστές έχουν δηλώσει ότι ο υπαίτιος θα εντοπιστεί και θα τιμωρηθεί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το νομικό τμήμα του Open έχει πλήρη εικόνα για το τι έχει συμβεί.

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