Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα καταργήσει αμφιλεγόμενο νόμο που επέβαλε σε στελέχη της αντιπολίτευσης στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι ισοβίως και προέβλεπε ποινές έως και 30 ετών κάθειρξης, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες.

Έκανε την αναγγελία έπειτα από νέα συμφωνία της μεταβατικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Σε ισχύ από τα τέλη του 2024, ο νόμος επικυρώθηκε μετά την επανεκλογή του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σε ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση και δεν αναγνωρίστηκε από μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Σύμφωνα με την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρησιμοποιήθηκε για να εξαπολυθούν πολιτικοί διωγμοί αντιπάλων της κυβέρνησης του Μαδούρο, που αιχμαλωτίστηκε σε επιχείρηση του στρατού των ΗΠΑ τον Ιανουάριο στο Καράκας.

«Θα αναλάβουμε νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου ο λεγόμενος οργανικός νόμος Σιμόν Μπολίβαρ εναντίον του αποκλεισμού να καταργηθεί», είπε χθες ο Ροντρίγκες.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ, ο Καναδάς και άλλες κυβερνήσεις επέβαλαν κυρώσεις στη Βενεζουέλα με την επίκληση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διάβρωσης της δημοκρατίας και υποθέσεων διαφθοράς.

«Ο νόμος αυτός ανταποκρινόταν σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή σε μια ιδιαίτερη κατάσταση που ζούσε η Βενεζουέλα», είπε ο Ροντρίγκες απευθυνόμενος στο ημικύκλιο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει με τον «δρόμο της διπλωματίας για την ειρήνη» στον οποίο έχει βάλει τη χώρα η αδελφή του, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες.

Αυτή η τελευταία ανέλαβε την εξουσία μετά την ανατροπή και την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και έκτοτε κυβερνά υπό πίεση της Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνησή της διεξάγει συνομιλίες για την πολιτική μετάβαση με κάποιες οργανώσεις της αντιπολίτευσης που επέλεξε η Ουάσινγκτον.

Ο διάλογος κατέληξε σε συμφωνία για την αναθεώρηση ή την ανάκληση νόμων, συμπεριλαμβανομένου αυτού στον οποίο αναφέρθηκε ο Ροντρίγκες.

Η πρόεδρος Ροντρίγκες έχει υποσχεθεί ότι θα οργανωθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη Βενεζουέλα, αλλά δεν έχει ορίσει το χρονοδιάγραμμα.

Ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επέστρεψε από την εξουσία απρόσμενα τον περασμένο μήνα.

Το 2023 είχε αναδειχτεί νικήτρια εσωτερικής διαδικασίας της δεξιάς αντιπολίτευσης για να είναι αντίπαλος του Μαδούρο στις εκλογές του 2024, αλλά εμποδίστηκε να συμμετάσχει στις εκλογές με αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Το κόμμα της επέλεξε τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, μάλλον άγνωστο στο ευρύ κοινό διπλωμάτη, ως αντικαταστάτη της.

Η Ματσάδο, που έλαβε Νόμπελ Ειρήνης, θεωρείται πως θα επιδιώξει να είναι υποψήφια για την προεδρία σε περίπτωση που διεξαχθούν εκλογές, παρότι η παράταξή της έχει αποκλειστεί από τις συνομιλίες για την πολιτική μετάβαση.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP