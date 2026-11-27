Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Φίλιππος Τσαλίδης, πρώην βουλευτής Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός. Σύμφωνα με το xanthinews.gr, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στην Αθήνα, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη

Η δημόσια διαδρομή του συνδέθηκε με την πολιτική εκπροσώπηση της Ξάνθης.

Ο Φίλιππος Τσαλίδης εξελέγη βουλευτής Ξάνθης με τη Νέα Δημοκρατία την περίοδο 2004-2007. Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Το 2012 αποχώρησε από τη ΝΔ, εκφράζοντας με επιστολή του προς τον τότε πρόεδρο του κόμματος, Αντώνη Σαμαρά, τη διαφωνία του για τον αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια. Στη συνέχεια εντάχθηκε στους Ανεξάρτητους Έλληνες και δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος του Πάνου Καμμένου.

Το 2015 διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου.

Τον Μάρτιο του 2016 ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.