Έντονη συγκίνηση ένιωσε η Βίκυ Καγιά στο MadWalk 2026, παρακολουθώντας την κόρη της, Μπιάνκα, να κάνει το ντεμπούτο της στην πασαρέλα. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια περιέγραψε τα συναισθήματα που της γέννησε η πρώτη εμφάνιση της κόρης της στο catwalk, παραδεχόμενη με χιούμορ ότι δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«Ένιωσα πάρα πολύ περήφανη. Αφού δεν ήθελα να κλάψω γιατί μου είχε βάλει eyeliner η makeup artist και μου έλεγε “έτσι και κλάψεις, θα σε σκοτώσω”. Γιατί είχαμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ήμουν πολύ περήφανη. Είμαι πολύ περήφανη καθημερινά που τη βλέπω και μεγαλώνει και εξελίσσεται», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίκυ Καγιά.

Και μπορεί η μικρή Μπιάνκα να έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, ακολουθώντας για λίγο τα βήματα της μητέρας της, ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Βίκυ Καγιά, το μόντελινγκ δεν βρίσκεται στα μελλοντικά της σχέδια.

Η κόρη της παρουσιάστριας και του Ηλία Κρασσά έχει ανακαλύψει τη δική της μεγάλη αγάπη, την ιππασία και ονειρεύεται να εξελιχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

«Μπα, καθόλου (δεν θέλει να ασχοληθεί με το modelling). Νομίζω το ξέχασε ήδη. Επειδή έχει ιδιαίτερη αγάπη με άλογα, γιατί ιππεύει και πηδάει σε εμπόδια και είναι το όνειρο της ζωής της να γίνει σοβαρή αμαζόνα, ιππέας τέλος πάντων», αποκάλυψε η Βίκυ Καγιά.

Η Βίκυ Καγιά, που ήταν και εκείνη που παρουσίασε το λαμπερό show, είδε για πρώτη φορά την κόρη της Μπιάνκα να περπατά στην πασαρέλα. Η μικρή Μπιάνκα που είναι 11 ετών, εμφανίστηκε στην πασαρέλα με αέρα μοντέλου – τον οποίο φαίνεται να έχει κληρονομήσει από τη μητέρα της – κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της συλλογής ρούχων της Βίκυς Καγιά.

govastiletto.gr -MadWalk 2026: Η κόρη της Βίκυς Καγιά, Μπιάνκα περπάτησε στην πασαρέλα για το fashion brand της μητέρας της