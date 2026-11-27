Μια υπερδραστήρια επιχειρηματίας φαίνεται ότι ήταν το αρχηγικό μέλος της σπείρας με τις εικονικές αποδείξεις των ενστόλων που συνέλαβαν οι «Αδιάφθοροι».

Η Μαρκέλλα φρόντιζε να επενδύει τα χρήματα της και να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ρευστότητα. Όπως προέκυψε από την έρευνα των διωκτικών αρχών η 45χρονη είχε επιχειρήσεις οι οποίες μάλιστα της απέφεραν πολλά κέρδη. Από γυμναστήρια και καταστήματα με πολυτελή ρούχα και υψηλή πελατεία, μέχρι και στούντιο περιποίησης νυχιών…

Μια από αυτές ήταν μια επιχείρηση με ρούχα στην περιοχή της Ηλιούπολης όπου, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, ιδιοκτήτρια ήταν η μητέρα της αλλά, ουσιαστικά, η Μαρκέλλα ήταν αυτή που ασχολείτο με την επιχείρηση.

Σε εκδήλωση που είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν «παρελάσει» και πολλά γνωστά ονόματα της μόδας, της τηλεόρασης και του θεάτρου, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν ότι ο ιδιαίτερα προσεγμένος χώρος είχε πληρωθεί από εικονικές αποδείξεις.

Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος που έχει με την μητέρα της.

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Για ποιο event εεε…

ΜΑΡΚΕΛΛΑ: Για το M… για τα νύχια.

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Είναι πάλι τώρα εποχή.

ΜΑΡΚΕΛΛΑ: Τον Δεκέμβρη είναι, έχει γενέθλια το μαγαζί…. Ναι και τώρα έχω και το γυμναστήριο και έχω και το eshop.».

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Εvent τώρα θα κάνεις και για τα τρία μαζί; Όχι για το M… θα κάνεις….

ΜΑΡΚΕΛΛΑ: Όχι καλέ θα κάνω για τα νύ…, για το M… θα κάνω και για το eshop ένα… Μη φανταστείς όχι το ίδιο με το M… Είκοσι τρεις είχε γενέθλια το μαγαζί… Εμείς το κάνουμε πάντα μια βδομάδα πριν….

Επίσης, διατηρούσε επιχείρηση περιποίησης νυχιών για την οποία είχε πληρώσει περίπου 120.000 ευρώ για την αγορά και λειτουργία της. Όπως φαίνεται όμως από τις συζητήσεις που έκανε με την μητέρα της, οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά.

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Και έχεις κάνει πολλά έξοδα για αυτό το μαγαζί. Πάνω από εκατό χιλιάρικα.

ΜΑΡΚΕΛΛΑ: Εκατόν είκοσι μου έχει πάει αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι πολύ μεγάλη η φορολογία. Μαμά το Μ… έχει ΦΠΑ έντεκα χιλιάρικα το μήνα.

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Συγνώμη να σε ρωτήσω κάτι; Τι έσοδα κάνει τον μήνα;

ΜΑΡΚΕΛΛΑ: Είκοσι πέντε…. Είκοσι πέντε χιλιάρικα. Που είναι τεράστιο το ποσό για νύχια να ξέρεις.

Το φθινόπωρο του 2025 η 45χρονη προχωρά και στην αγορά γυμναστηρίου στην περιοχή του Αλίμου δαπανώντας μεγάλα χρηματικά ποσά τόσο για την αγορά του όσο και για την ανακαίνιση του εξοπλισμού του. Ένας συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενώ παράλληλα η πελατεία άφηνε αρκετά κέρδη.

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Το γυμναστήριο ούτε μου το έδειξες καμιά φωτογραφία, το άνοιξες τι έκανες το γυμναστήριο;

ΜΑΡΚΕΛΛΑ: Το γυμναστήριο δουλεύει ήδη… Ναι. Πήρα όλο το πελατολόγιο το προηγούμενο.

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Και ποιος το δουλεύει, ο Παύλος;

ΜΑΡΚΕΛΛΑ: Ο Παύλος το τρέχει ναι. Ωραίο το γυμναστήριο; Πένα ε;

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, κούκλα…

ΜΑΡΚΕΛΛΑ: Εεε φτιάχνω το pilates τώρα…. Εεε φτιάχνω μια αίθουσα pilates…. Εεε φτιάχνω έναν παιδότοπο για τις μαμάδες που θα’ρχονται να κάνουνε γυμναστήριο. Ε τον περασμένο μήνα, τον μήνα που έκλεισε τον Νοέμβριο, εεε κάναμε έντεκα χιλιάρικα ταμείο.

Τέλος, νοίκιαζε αντί 4.150 ευρώ το μήνα και μια από τα πιο παλιές και γνωστές αίθουσες μπιλιάρδου της Αργυρούπολης. Όμως η μητέρα της 45χρονης που γνώριζε για την παράνομη δραστηριότητα της, φέρεται να έχει καταγραφεί να λέει σε συνομιλητή της.

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ: Άμα κλείσει το γραφείο, θέλω να ξέρετε, ότι θα κλείσουν όλα. Στο λέω, να το έχεις και συ υπόψιν, να της πεις καμιά κουβέντα άμα… Άμα τελειώσει το γραφείο, γιατί είναι η σπονδυλική στήλη των επιχειρήσεων της, τελείωσε. Τελείωσε! Και θα τελειώσει σε λίγο… γιατί γι’ αυτό χάνουμε κόσμο… Άμα δεν ασχοληθεί αυτή θα κλείσει … δεν έχει καταλάβει ότι ο σπόνδυλος των επιχειρήσεων της είναι το γραφείο.