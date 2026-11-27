Χωρίς διακοπή συνεχίζονται οι επιθέσεις ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι, ενώ στην Υεμένη οι αντάρτες εντείνουν την πίεση στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, την οποία στηρίζει το Ριάντ. Διυλιστήρια, λιμάνια και η σαουδαραβική πρωτεύουσα βρίσκονται στο στόχαστρο πυραύλων και drones, την ώρα που η σαουδαραβική αεροπορία βομβαρδίζει περιοχές υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Ένας εργαζόμενος από το Νεπάλ σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη, διαφόρων εθνικοτήτων, τραυματίστηκαν από το πλήγμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου σε διυλιστήριο στο λιμάνι της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία. H επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και προσωρινή αναστολή ορισμένων δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα την Πέμπτη, σειρά σαουδαραβικών αεροπορικών πληγμάτων σημειώθηκε στη Σαναά, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης των Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε καπνό στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο, στο βόρειο τμήμα της πόλης. Στις συγκεκριμένες αναφορές δεν δόθηκε απολογισμός θυμάτων.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς το Ριάντ. Έκρηξη ακούστηκε περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, με κατοίκους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας να περιγράφουν ισχυρό κρότο. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι τα παράθυρα του σπιτιού του «τραντάχτηκαν βίαια». Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης την καταστροφή πυραύλου κρουζ που είχε εκτοξευτεί προς τη δυτική Σαουδική Αραβία.

Οι αντάρτες ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για την επίθεση της Τρίτης στην οικονομική συνοικία του Ριάντ, εναντίον του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF. Σύμφωνα με τη σαουδαραβική πολιτική άμυνα, τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο εγκαυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Το κτίριο, ύψους 385 μέτρων και 80 ορόφων, είχε γίνει στόχος για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Είχε εκκενωθεί από τους εργαζομένους, όπως και μεγάλο μέρος της συνοικίας, ενώ παρέμεναν εργάτες που αποκαθιστούσαν τις ζημιές της προηγούμενης επίθεσης.

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να βομβάρδισε το λιμάνι της Χοντέιντα, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι, μετά το πλήγμα drone στον πύργο.

Στο χερσαίο μέτωπο, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης προειδοποιούν ότι οι Χούθι προετοιμάζονται για επίθεση στην Άντεν, την προσωρινή έδρα της κυβέρνησης. Την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του κυβερνητικού στρατού, συνταγματάρχης Ματζίντ αλ Νουζάιλι, ανέφερε ότι οι αντάρτες βρίσκονταν περίπου 60 χιλιόμετρα από την πόλη. «Είναι τώρα έτοιμοι να επιτεθούν. Έχουμε προετοιμαστεί να αμυνθούμε», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν θα καταφέρουν να την καταλάβουν.

Η σύγκρουση αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο και εντάθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν οι Χούθι κατέλαβαν τη δυτική ακτογραμμή της Υεμένης, αποκτώντας τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση έχει έδρα την Άντεν από τότε που έχασε τη Σαναά το 2014. Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, οι επιθέσεις στο βασίλειο είχαν προκαλέσει 26 θανάτους πριν από τον νεότερο απολογισμό για το διυλιστήριο της Τζαζάν.