Ενώπιον του ανακριτή Αγρινίου οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, οι γονείς της 15χρονης από το Παναιτώλιο Αγρινίου, οι οποίοι κατηγορούνται για μαστροπεία σε βάρος της ανήλικης κόρης τους, καθώς και οι συγκατηγορούμενοί τους για ασελγείς πράξεις εις βάρος της ενώ εκείνη δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη.

Όλοι οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση – Οι καταθέσεις της 15χρονης

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 15χρονη εμπιστεύθηκε όσα βίωνε σε έναν άνδρα με τον οποίο κατοικούν στην ίδια κοινότητα, ο οποίος και την έπεισε να απευθυνθούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Εκεί το κορίτσι κατήγγειλε στους αστυνομικούς τα περιστατικά και περιέγραψε αναλυτικά όσα υπέστη παρουσία παιδοψυχολόγου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

Οι γονείς της ανήλικης, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και προ ημερών για υπόθεση ναρκωτικών, φέρονται να μεσολαβούσαν για την εξεύρεση «πελατών», οι οποίοι κατέβαλλαν μόλις 10 με 15 ευρώ για να προβούν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του παιδιού.

Η 15χρονη ανέφερε ότι, όσο μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη της λόγω της μικρής της ηλικίας, η κακοποίηση ξεκίνησε από τα 8 της χρόνια, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να είναι ακόμη περισσότεροι.

Οι συλλήψεις, τα εντάλματα και η φροντίδα της ανήλικης

Μετά την καταγγελία ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων βάσει σχετικών ενταλμάτων, με τις Αρχές να αναφέρουν, κατά την εξέλιξη των ερευνών, πέντε συλληφθέντες πέραν των γονέων και ένα ακόμη άτομο που αναζητείται με ένταλμα, ενώ νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στους δέκα, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και οκτώ ηλικιωμένων ανδρών.

Από την ιατροδικαστική εξέταση της 15χρονης δεν προέκυψε βιασμός, στοιχείο που, όπως επισημαίνεται, δεν μειώνει τη βαρύτητα των καταγγελλόμενων πράξεων. Η ανήλικη βρίσκεται υπό την προστασία των Αρχών, φιλοξενούμενη στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, έως ότου αποφασιστεί η μετέπειτα φροντίδα της.