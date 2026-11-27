Αν προσπαθείτε να βγάλετε άκρη για το πώς αντιμετωπίζεται η παχυσαρκία, οι επιλογές μπορεί να μοιάζουν χαοτικές. Διατροφικά προγράμματα, βαριατρική χειρουργική, νεότερα χάπια και εβδομαδιαίες ενέσεις υπόσχονται αποτελέσματα και είναι δύσκολο να ξέρετε πότε και από πού να ξεκινήσετε.

Το HealthDay είχε μια συνέντευξη με τη Dr. Rachel Batterham, ανώτερη αντιπρόεδρο καρδιομεταβολικής υγείας στην Eli Lilly and Co., στο συνέδριο καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη HLTH USA 2026 στο Λας Βέγκας. Μίλησε για το γιατί είναι τόσο δύσκολο να διατηρηθεί η απώλεια βάρους και πώς επιλέγει κανείς μια θεραπεία που ταιριάζει στη ζωή του.

Το πρώτο της μήνυμα: Η παχυσαρκία δεν είναι αποτυχία της θέλησης.

«Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι έβλεπαν απλώς την παχυσαρκία ως επιλογή τρόπου ζωής», είπε η Batterham. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κανείς δεν θα επέλεγε να έχει σοβαρή παχυσαρκία».

Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η τροφή ήταν σπάνια, εξήγησε, οπότε το σώμα είναι προγραμματισμένο να τρώει όποτε υπάρχει τροφή γύρω του. Σήμερα, οι άνθρωποι περιβάλλονται από διατροφικά ερεθίσματα. Και όταν κάνετε δίαιτα, το σώμα σας το αντιμετωπίζει σαν λιμό. «Μπορούν να χάσουν το βάρος», είπε η Batterham. «Όμως τότε μπαίνει στη μάχη η βιολογία και αντιστέκεται». Τι πρέπει λοιπόν να λάβετε υπόψη όταν σκέφτεστε τις θεραπείες για την παχυσαρκία;

Η Batterham προτείνει να ξεκινήσετε από τα βασικά του τρόπου ζωής, όπως τη μείωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και την προσοχή στη σωματική δραστηριότητα, στο στρες και στον ύπνο.

Το επόμενο ερώτημα είναι αν το επιπλέον βάρος επηρεάζει την υγεία σας. Το πού αποθηκεύεται έχει σημασία, είπε. Το βάρος γύρω από την κοιλιά συνδέεται στενότερα με την υπέρταση, τον διαβήτη τύπου 2 και τις καρδιακές παθήσεις σε σχέση με το βάρος σε άλλα σημεία. Ένα οικογενειακό ιστορικό αυτών των καταστάσεων ή σοβαρής παχυσαρκίας ανεβάζει επίσης τον πήχη του κινδύνου. «Στην πραγματικότητα καταλήγει στο ποιο είναι το αποτέλεσμα για την υγεία, όχι κατ’ ανάγκην στους αριθμούς της ζυγαριάς», είπε.

Για χρόνια, η Batterham διεύθυνε ένα κέντρο βαριατρικής χειρουργικής στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη θεραπεία ανθρώπων που πάλευαν με την παχυσαρκία.

«Ένα από τα πράγματα που ισχύουν στη βαριατρική χειρουργική είναι ότι από τη στιγμή που κάνεις την επέμβαση, η όρεξή σου μειώνεται πολύ», είπε.

Εξήγησε ότι μετά την επέμβαση, ορμόνες όπως τα GLP-1 ανεβαίνουν και αυτό συμβάλλει στη σημαντική απώλεια βάρους μετά τη διαδικασία. Αυτή η ορμονική σύνδεση είναι ο τρόπος με τον οποίο τα νεότερα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας μπήκαν στο θεραπευτικό τοπίο.

Όποιος εξετάζει τη φαρμακευτική αγωγή πρέπει να γνωρίζει ότι πιθανότατα θα είναι μια δια βίου θεραπεία, πρόσθεσε η Batterham. Η διακοπή σημαίνει συνήθως επανάκτηση του βάρους, όπως ακριβώς ανεβαίνει ξανά η αρτηριακή πίεση όταν κάποιος σταματά τα αντιυπερτασικά χάπια. Δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους, είπε. Κάποιος που ταξιδεύει συχνά, για παράδειγμα, μπορεί να προτιμά ένα χάπι αντί να κουβαλάει πένα ένεσης.

Η Batterham συζητά αναλυτικά με τους ασθενείς τις επιλογές και τα αναμενόμενα οφέλη, και κατόπιν τους ζητά συχνά να το συζητήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους, καθώς εμπλέκεται ολόκληρο το νοικοκυριό.

Τα περισσότερα σημερινά φάρμακα είναι φάρμακα GLP-1, τα οποία μιμούνται μια ορμόνη του εντέρου που περιορίζει την όρεξη. Δεν είναι κατάλληλα για όλους. Οι γαστρεντερικές παρενέργειες από το στομάχι και το έντερο είναι οι συχνότερες, οπότε όσοι έχουν ήδη πεπτικά προβλήματα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Τα φάρμακα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επομένως οι γυναίκες που επιθυμούν να μείνουν έγκυες χρειάζονται προσεκτικό σχεδιασμό.

Η υπερβολικά γρήγορη αύξηση της δόσης μπορεί να προκαλέσει ναυτία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, οπότε ο πιο αργός ρυθμός είναι συχνά προτιμότερος, είπε η Batterham. Οι ασθενείς χρειάζονται επίσης επαρκή πρωτεΐνη και υγρά. Ωστόσο, με τη σωστή υποστήριξη και οδηγίες, όπως είπε, «οι ασθενείς τείνουν να τα πηγαίνουν πολύ καλά».