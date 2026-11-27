Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) είναι ίσως το πιο διάσημο θρεπτικό συστατικό, συνδεδεμένο στη λαϊκή συνείδηση με την πρόληψη του κρυολογήματος και την ενίσχυση της ανοσίας. Ωστόσο, η επιστημονική εικόνα είναι πολύ πιο πλούσια -και πιο περίπλοκη. Είναι απαραίτητη για την επιβίωση, δρα ως αντιοξειδωτικό και συνένζυμο σε δεκάδες βιολογικές διεργασίες, αλλά η υπόσχεση ότι ένα χάπι υψηλής δόσης μπορεί να προλάβει ή να θεραπεύσει χρόνιες ασθένειες παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, ανεπιβεβαίωτη.

Η επιστημονική βιβλιογραφία για τη βιταμίνη C είναι τεράστια, αλλά η ποιότητα των αποδείξεων ποικίλλει ανάλογα με το αποτέλεσμα που εξετάζεται.

Ισχυρά τεκμηριωμένα οφέλη

Υπάρχει αδιαμφισβήτητη συναίνεση ότι η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για:

Τη σύνθεση του κολλαγόνου , τη βασική δομική πρωτεΐνη του δέρματος, των αιμοφόρων αγγείων, των οστών και του συνδετικού ιστού.

, τη βασική δομική πρωτεΐνη του δέρματος, των αιμοφόρων αγγείων, των οστών και του συνδετικού ιστού. Την επούλωση των πληγών και τη διατήρηση της ακεραιότητας των ιστών.

και τη διατήρηση της ακεραιότητας των ιστών. Την απορρόφηση του σιδήρου από φυτικές τροφές (μη-αιμικός σίδηρος).

από φυτικές τροφές (μη-αιμικός σίδηρος). Την πρόληψη και θεραπεία του σκορβούτου, της κλασικής ασθένειας ανεπάρκειας.

Μέτριας ισχύος στοιχεία

Εδώ τα δεδομένα γίνονται πιο ενδιαφέροντα αλλά και πιο αμφιλεγόμενα:

Καρδιαγγειακή υγεία : Μια μεγάλη μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών (69 μελέτες) έδειξε ότι για κάθε αύξηση 100 mg/ημέρα στη διαιτητική πρόσληψη βιταμίνης C, ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου μειώθηκε κατά περίπου 11% , και η ολική θνησιμότητα κατά 11% . Μια πρόσφατη umbrella review (2026) βρήκε ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης C μπορεί να μειώσουν τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά περίπου 3,7 mmHg , αν και η βεβαιότητα των στοιχείων χαρακτηρίστηκε χαμηλή.

: Μια μεγάλη μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών (69 μελέτες) έδειξε ότι για κάθε αύξηση 100 mg/ημέρα στη διαιτητική πρόσληψη βιταμίνης C, ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου μειώθηκε κατά περίπου , και η ολική θνησιμότητα κατά . Μια πρόσφατη umbrella review (2026) βρήκε ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης C μπορεί να μειώσουν τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά περίπου , αν και η βεβαιότητα των στοιχείων χαρακτηρίστηκε χαμηλή. Διαβήτης τύπου 2 : Σε μια μετα-ανάλυση 52 τυχαιοποιημένων δοκιμών (RCTs), η συμπληρωματική βιταμίνη C (μόνη ή με βιταμίνη E) συσχετίστηκε με σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.

: Σε μια μετα-ανάλυση 52 τυχαιοποιημένων δοκιμών (RCTs), η συμπληρωματική βιταμίνη C (μόνη ή με βιταμίνη E) συσχετίστηκε με σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Ανοσοποιητικό σύστημα: Η βιταμίνη C υποστηρίζει τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων και μπορεί να μειώσει τη διάρκεια και τη σοβαρότητα του κρυολογήματος, ιδιαίτερα σε άτομα που βρίσκονται υπό έντονη σωματική καταπόνηση ή σε ψυχρές συνθήκες.

Αδύναμα ή αντικρουόμενα στοιχεία

Καρκίνος : Παρόλο που η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε βιταμίνη C σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων καρκίνων, οι κλινικές δοκιμές με συμπληρώματα βιταμίνης C δεν έχουν δείξει ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου.

: Παρόλο που η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε βιταμίνη C σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων καρκίνων, οι κλινικές δοκιμές με βιταμίνης C δεν έχουν δείξει ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου. Θνησιμότητα από συμπληρώματα: Οι μεγάλες τυχαιοποιημένες δοκιμές με αντιοξειδωτικά συμπληρώματα (συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης C) γενικά απέτυχαν να δείξουν σταθερή μείωση της καρδιαγγειακής νόσου, του καρκίνου ή της συνολικής θνησιμότητας. Σε ορισμένους πληθυσμούς, η λήψη υψηλών δόσεων συμπληρωμάτων έχει συσχετιστεί ακόμη και με δυσμενείς εκβάσεις.

Πού κάνει καλό και γιατί: Οι μηχανισμοί δράσης

Η βιταμίνη C ασκεί τις βιολογικές της δράσεις μέσω δύο κύριων οδών:

Ως αντιοξειδωτικό: Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες (δραστικές μορφές οξυγόνου, ROS) που προκαλούν οξειδωτική βλάβη στα κύτταρα, στα λιπίδια και στο DNA. Προστατεύει την LDL χοληστερόλη από την οξείδωση, ένα πρώιμο βήμα στην αθηροσκλήρωση, και αναγεννά άλλα αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη E. Ως συνένζυμο: Είναι απαραίτητη για τη δράση ενζύμων που εμπλέκονται στη σύνθεση του κολλαγόνου, της καρνιτίνης (απαραίτητης για την παραγωγή ενέργειας από τα λιπαρά οξέα) και ορισμένων νευροδιαβιβαστών.

Επιπλέον, η βιταμίνη C έχει ανοσοτροποποιητική δράση: ενισχύει την παραγωγή και τη λειτουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού (ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα) και συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας των επιθηλιακών φραγμών (δέρμα, βλεννογόνοι). Σε επίπεδο φλεγμονής, μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να καταστείλει μονοπάτια όπως ο NF-κB, μειώνοντας την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών.

Πόση βιταμίνη C χρειαζόμαστε; Οι επίσημες συστάσεις

Οι ανάγκες σε βιταμίνη C ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την κατάσταση υγείας. Οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές είναι:

Ομάδα Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (RDA/RNI) Άνδρες (ενήλικες) 90 mg/ημέρα (US) έως 110 mg/ημέρα (EFSA/DGE) Γυναίκες (ενήλικες) 75 mg/ημέρα (US) έως 95 mg/ημέρα (EFSA/DGE) Εγκυμοσύνη 85 mg/ημέρα Θηλασμός 120 mg/ημέρα Καπνιστές +35 mg/ημέρα πάνω από τη βασική RDA, λόγω αυξημένου οξειδωτικού στρες

Ανώτατο ασφαλές όριο (UL): 2.000 mg/ημέρα για ενήλικες. Πάνω από αυτό το όριο, ο κίνδυνος παρενεργειών αυξάνεται σημαντικά.

Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C: Οι καλύτερες πηγές είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά: πιπεριές (κόκκινες/κίτρινες), εσπεριδοειδή, φράουλες, ακτινίδιο, μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, ντομάτες και πατάτες. Η βιταμίνη C είναι ευαίσθητη στη θερμότητα, το φως και το οξυγόνο, επομένως το μαγείρεμα και η παρατεταμένη αποθήκευση μειώνουν την περιεκτικότητα.

Τι γίνεται με τα συμπληρώματα; Η κρίσιμη διάκριση

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα της επιστήμης: η βιταμίνη C από τροφές και η βιταμίνη C από συμπληρώματα δεν είναι βιολογικά ισοδύναμες.

Οι μελέτες παρατήρησης δείχνουν σταθερά ότι τα άτομα με υψηλότερη διαιτητική πρόσληψη βιταμίνης C (δηλαδή από τροφές) έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, καρκίνου και πρόωρης θνησιμότητας. Ωστόσο, όταν η ίδια ποσότητα χορηγείται ως απομονωμένο συμπλήρωμα, τα οφέλη αυτά συνήθως εξαφανίζονται ή γίνονται αμελητέα. Μια μεγάλη συστηματική ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα υποστηρίζουν την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, όχι τη χρήση αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων, για την πρόληψη χρόνιων ασθενειών.

Γιατί αυτή η διαφορά; Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν:

Οι τροφές που είναι πλούσιες σε βιταμίνη C περιέχουν ταυτόχρονα άλλα ευεργετικά συστατικά (φλαβονοειδή, καροτενοειδή, φυτικές ίνες, κάλιο) που δρουν συνεργικά.

(φλαβονοειδή, καροτενοειδή, φυτικές ίνες, κάλιο) που δρουν συνεργικά. Η υψηλή δόση ενός μεμονωμένου αντιοξειδωτικού σε μορφή χαπιού μπορεί να διαταράξει την οξειδοαναγωγική ισορροπία του οργανισμού, μετατρέποντας το αντιοξειδωτικό σε προ-οξειδωτικό υπό ορισμένες συνθήκες.

του οργανισμού, μετατρέποντας το αντιοξειδωτικό σε προ-οξειδωτικό υπό ορισμένες συνθήκες. Η απορρόφηση και η βιοδιαθεσιμότητα της βιταμίνης C από τροφές είναι πιο φυσιολογικά ρυθμισμένες.

Πότε μπορεί ένα συμπλήρωμα να είναι χρήσιμο; Τα συμπληρώματα μπορεί να είναι κατάλληλα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως:

Ανεπάρκεια ή σκορβούτο (θεραπευτική χορήγηση υπό ιατρική καθοδήγηση).

(θεραπευτική χορήγηση υπό ιατρική καθοδήγηση). Δυσκολία κάλυψης των αναγκών μέσω διατροφής (π.χ. σοβαρές διατροφικές διαταραχές, δυσαπορρόφηση).

(π.χ. σοβαρές διατροφικές διαταραχές, δυσαπορρόφηση). Καπνιστές , που έχουν αυξημένες ανάγκες.

, που έχουν αυξημένες ανάγκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις έντονης σωματικής καταπόνησης (π.χ. αθλητές αντοχής) για μείωση της διάρκειας του κρυολογήματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δόση πρέπει να καθορίζεται με ιατρική συμβουλή και να μην υπερβαίνει το UL των 2.000 mg/ημέρα.

Κίνδυνοι και παρενέργειες υπερδοσολογίας

Η βιταμίνη C είναι γενικά ασφαλής, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους σε υψηλές δόσεις. Δόσεις άνω των 2 g/ημέρα μπορεί να προκαλέσουν:

Γαστρεντερικές ενοχλήσεις : ναυτία, διάρροια, κοιλιακές κράμπες.

: ναυτία, διάρροια, κοιλιακές κράμπες. Διαταραχή της οξειδοαναγωγικής ισορροπίας , με πιθανές προ-οξειδωτικές δράσεις.

, με πιθανές προ-οξειδωτικές δράσεις. Υπεροξαλουρία και αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού λίθων οξαλικού ασβεστίου στα νεφρά, ιδιαίτερα σε προδιατεθειμένα άτομα.

και αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού στα νεφρά, ιδιαίτερα σε προδιατεθειμένα άτομα. Υπερφόρτωση σιδήρου σε άτομα με αιμοχρωμάτωση ή θαλασσαιμία.

σε άτομα με αιμοχρωμάτωση ή θαλασσαιμία. Σε άτομα με ανεπάρκεια G6PD, πολύ υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν αιμολυτική αναιμία.

Η βιταμίνη C είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό με σαφείς και ζωτικές λειτουργίες. Η επαρκής πρόσληψη μέσω διατροφής (φρούτα και λαχανικά) είναι ασφαλής, επαρκής για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες και συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών. Αντίθετα, η λήψη υψηλών δόσεων συμπληρωμάτων δεν έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει τα ίδια οφέλη και μπορεί να είναι επιβλαβής. Η βασική σύσταση της δημόσιας υγείας παραμένει σταθερή: προτιμήστε την τροφή από το χάπι, και εάν εξετάζετε συμπληρώματα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και σεβόμενοι πάντα το ανώτατο όριο των 2.000 mg/ημέρα.