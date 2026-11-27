Στη θλίψη βύθισε τον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος της Μάγδας Τσαγγάνη, που έγινε γνωστός το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, έπειτα από μια δύσκολη μάχη που έδινε με την υγεία της έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.

Μιλώντας συγκινημένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 λίγες ώρες αργότερα, η στενή της φίλη, Έφη Θεοχάρη, αναφέρθηκε σε όσα προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα και οδήγησαν την ηθοποιό ξανά στο νοσοκομείο.

Τι αποκάλυψε η Έφη Θεοχάρη για τις τελευταίες ημέρες της

Όπως εξήγησε η Έφη Θεοχάρη, η Μάγδα Τσαγγάνη είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει βελτίωση έπειτα από μήνες νοσηλείας. Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε η φίλη της, η ηθοποιός φαίνεται πως προσβλήθηκε από κάποιο μικρόβιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

Η ίδια παραδέχτηκε πως, παρότι γνώριζε τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της, δεν περίμενε ότι θα την έχανε. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Μάγδα Τσαγγάνη ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό της ηθοποιού όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν και ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τον οποίο τη συνέδεε μια φιλία πολλών ετών. Ο γνωστός σεναριογράφος και ηθοποιός είχε πάρει την πρωτοβουλία να προσφερθεί να καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα για την παραμονή της σε κέντρο αποκατάστασης, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και να μπορέσει σταδιακά να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Σαββατογεννημένες», όπου η Μάγδα Τσαγγάνη είχε υποδυθεί την αξέχαστη κυρία Λαζάρου.

Η πολύμηνη περιπέτεια της υγείας της

Η περιπέτεια της υγείας της 75χρονης ηθοποιού ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες, όταν, έπειτα από πτώση στην Αίγινα, υπέστη κάταγμα στο ισχίο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, οι επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στη συνέχεια κατέστησαν αναγκαία τη νοσηλεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΝΙΜΤΣ.

Για περισσότερους από τέσσερις μήνες η ηθοποιός βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, με τους ανθρώπους της να αγωνιούν για την πορεία της υγείας της. Στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο, ήρθαν τα πρώτα αισιόδοξα νέα, καθώς είχε αρχίσει να μιλά και να επικοινωνεί ξανά με το περιβάλλον της, αναπτερώνοντας τις ελπίδες των αγαπημένων της προσώπων.

Στις 11 Νοεμβρίου έγινε γνωστή η μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί. Δυστυχώς, η νέα επιδείνωση της υγείας της ανέτρεψε τις ελπίδες για την ανάρρωσή της, με την αγαπημένη ηθοποιό να φεύγει τελικά από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

govastiletto.gr -Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη σε ηλικία 75 ετών – Οι προσωπικές δοκιμασίες που σημάδεψαν τη ζωή της