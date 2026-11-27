Βαρύ πένθος σκέπασε τον Γιώργο Καπουτζίδη μετά την είδηση του θανάτου της Μάγδας Τσαγγάνη, που έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου. Ο γνωστός σεναριογράφος και ηθοποιός συνδεόταν με στενή σχέση με την εκλιπούσα και στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της πολύμηνης δοκιμασίας της υγείας της.

Εκτός από την επαγγελματική τους συνεργασία, τους ένωνε μια μακρόχρονη φιλία, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να συγκαταλέγεται σε εκείνους που κινητοποιήθηκαν ώστε η ηθοποιός να λάβει την κατάλληλη φροντίδα μετά τη μακρά νοσηλεία της.

Το συγκινητικό αντίο στην Μάγδα Τσαγγάνη

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Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της δυσάρεστης είδησης, ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια την αγαπημένη του φίλη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ίδιος επέλεξε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία της ηθοποιού από το παρελθόν, στην οποία εκείνη ποζάρει χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό.

«Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία! ❤️💔», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης στη λεζάντα της ανάρτησής του, αποχαιρετώντας έτσι την αγαπημένη φίλη του.

Να αναφέρουμε ωστόσο πως στην ίδια ανάρτηση ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέβασε και μια πιο πρόσφατη φωτογραφία της αείμνηστης ηθοποιού.

Η αγάπη του Γιώργου Καπουτζίδη για τη Μάγδα Τσαγγάνη δεν περιοριζόταν, ωστόσο, στα λόγια. Κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιπέτειας της υγείας της, ο γνωστός σεναριογράφος είχε προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική κίνηση, αποδεικνύοντας έμπρακτα πόσο πολύ νοιαζόταν για εκείνη. Συγκεκριμένα, όταν η ηθοποιός χρειάστηκε να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, έπειτα από την πολύμηνη νοσηλεία της, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε πάρει την πρωτοβουλία να αναλάβει τα έξοδα της παραμονής της εκεί, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και να έχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ανάρρωσή της.

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