Αλλαγές στον τρόπο βαθμολόγησης των μαθητών, στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια, στη διδακτέα ύλη και στον αριθμό των εξεταζόμενων μαθημάτων περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για το νέο Λύκειο.

Η Ενδιάμεση Έκθεση του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία παρουσιάστηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής από τον πρόεδρο της Επιτροπής, καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου και η σύνδεσή του με την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τις τελικές αποφάσεις για το εξεταστικό σύστημα να παραμένουν ανοιχτές.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, διευκρίνισε ότι καμία από τις εναλλακτικές προτάσεις της έκθεσης δεν αποτελεί ειλημμένη κυβερνητική απόφαση.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που εξετάζονται ανά θεματική ενότητα:

Εθνικό Απολυτήριο και εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Η Ενδιάμεση Έκθεση περιλαμβάνει τρεις εναλλακτικές προτάσεις για τη σύνδεση του Εθνικού Απολυτηρίου με την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τέσσερα διαφορετικά σενάρια για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι:

Ο συνυπολογισμός των βαθμών της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου.

Η ενδεχόμενη προσμέτρηση της βαθμολογίας της Α΄ Λυκείου.

Ο συνδυασμός της ενδοσχολικής αξιολόγησης με εξετάσεις εθνικού χαρακτήρα.

Η βαρύτητα της συνολικής επίδοσης του μαθητή κατά τη φοίτησή του στο Λύκειο για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η τελική μορφή του εξεταστικού συστήματος ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται ο βαθμός πρόσβασης στα ΑΕΙ.

Βαθμολογία – Πώς θα αξιολογούνται οι μαθητές

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η μεταρρύθμιση είναι οι αποκλίσεις στη βαθμολόγηση μεταξύ διαφορετικών σχολείων και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι ενδοσχολικοί βαθμοί θα επηρεάζουν την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται:

Η καθιέρωση κοινών μαθησιακών προτύπων.

Η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης.

Η δημιουργία μηχανισμών επαλήθευσης της βαθμολόγησης.

Η συγκρότηση σώματος βαθμολογητών.

Η δημιουργία Εθνικής Αρχής Εξετάσεων.

Μαθήματα και διδακτέα ύλη

Στο νέο Λύκειο εξετάζεται η καθιέρωση ενός κοινού κορμού μαθημάτων για όλους τους μαθητές, με παράλληλη δυνατότητα επιλογής και εμβάθυνσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Στις θεματικές που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό είναι:

Γλώσσα και μαθηματικά.

Φυσικές επιστήμες.

Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη.

Χρηματοοικονομική παιδεία.

Ιστορία.

Πολιτειότητα.

Τέχνες.

Ενίσχυση της φυσικής αγωγής.

Παράλληλα, εξετάζεται η αναθεώρηση της διδακτέας ύλης και του αριθμού των μαθημάτων στα οποία οι μαθητές εξετάζονται ενδοσχολικά, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τελικός αριθμός τους.

Νέα σχολικά βιβλία από τον Σεπτέμβριο του 2027

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας για την ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνει:

51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών.

230 εκπαιδευτικά πακέτα.

440 σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος βιβλίων προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2027.

Με το Πολλαπλό Βιβλίο θα υπάρχουν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Νέα Τράπεζα Θεμάτων

Για την αναμόρφωση της Τράπεζας Θεμάτων προβλέπεται προϋπολογισμός ύψους 3,32 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται:

Η επικαιροποίηση 11.000 υφιστάμενων θεμάτων για τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ.

Η ανάπτυξη 12.000 νέων θεμάτων για τα Γενικά Λύκεια.

Στόχος είναι η νέα Τράπεζα Θεμάτων να είναι έτοιμη προς χρήση τουλάχιστον για την Α΄ Λυκείου τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ψηφιακό Φροντιστήριο και τεχνητή νοημοσύνη

Το δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο παρέχει κατά το τρέχον σχολικό έτος ζωντανή διδασκαλία σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση της ζωντανής διδασκαλίας και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, με την ένταξη της Α΄ και της Β΄ Λυκείου.

Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης μέσω του EduAI, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Δωρεάν πιστοποιητικά ξένων γλωσσών και πληροφορικής

Στις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται:

Η πιλοτική εφαρμογή, έως το καλοκαίρι του 2027, του δωρεάν ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε τέσσερις γλώσσες.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Η παροχή δύο δωρεάν συνεδριών επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Ειδική αγωγή και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων στη σχολική εκπαίδευση παρουσιάστηκαν επίσης:

Η δημιουργία 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης.

Η δημιουργία δύο νέων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Η σύσταση 700 οργανικών θέσεων.

Η ανάπτυξη εννέα νέων διαγνωστικών εργαλείων.

Εκπαιδευτικοί και λειτουργία των σχολείων

Στις υπό εξέταση παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η μείωση της γραφειοκρατίας στις σχολικές μονάδες, η ενίσχυση της αυτονομίας τους και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και μεθόδων αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, περισσότεροι από 64.000 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Τι θα ισχύσει για τους μαθητές που φοιτούν σήμερα σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Παιδείας, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν αιφνιδιαστικά στους μαθητές που φοιτούν ήδη στο Λύκειο ή στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου.

Η δέσμευση του υπουργείου είναι ότι οι μαθητές θα γνωρίζουν το εξεταστικό σύστημα που θα τους αφορά πριν από την είσοδό τους στο Λύκειο.

Ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη οριστικά ποια θα είναι η πρώτη γενιά μαθητών που θα υπαχθεί στο νέο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου.

Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Θα περιλαμβάνει ξεχωριστά ερωτηματολόγια για μαθητές, πρόσφατους αποφοίτους, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, ενώ προτάσεις θα μπορούν να καταθέσουν πολιτικά κόμματα, επιστημονικοί φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα συνταχθεί το τελικό πόρισμα και θα διαμορφωθεί η κυβερνητική πρόταση, με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Δεκέμβριος 2026: Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης.

Φεβρουάριος 2027: Προγραμματισμένη επεξεργασία της κυβερνητικής πρότασης στη Βουλή.

Καλοκαίρι 2027: Πιλοτική εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Σεπτέμβριος 2027: Προγραμματισμένη εφαρμογή του Πολλαπλού Βιβλίου και λειτουργία της νέας Τράπεζας Θεμάτων τουλάχιστον για την Α΄ Λυκείου.

Οι τελικές αποφάσεις για το νέο Λύκειο προβλέπεται να συνοδεύονται από σχέδιο σταδιακής εφαρμογής, κοστολόγηση, επιμορφωτικές δράσεις, πιλοτικές δοκιμές και ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Εθνικό Απολυτήριο και εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Τρεις εναλλακτικές προτάσεις για τη σύνδεση του Εθνικού Απολυτηρίου με την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τέσσερα διαφορετικά σενάρια για τη διεξαγωγή των εξετάσεων περιλαμβάνει η Ενδιάμεση Έκθεση του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Στο τραπέζι βρίσκεται ο συνυπολογισμός των βαθμών της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου, η ενδεχόμενη προσμέτρηση της επίδοσης στην Α΄ Λυκείου, καθώς και ο συνδυασμός της ενδοσχολικής αξιολόγησης με εξετάσεις εθνικού χαρακτήρα.

Το βασικό ζήτημα είναι σε ποιον βαθμό η συνολική επίδοση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Λύκειο θα επηρεάζει την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και με ποιον τρόπο θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που οι σχολικοί βαθμοί αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι πιθανές αποκλίσεις στη βαθμολόγηση μεταξύ διαφορετικών σχολείων, περιοχών και εκπαιδευτικών.

Για τον λόγο αυτό εξετάζονται η καθιέρωση κοινών μαθησιακών προτύπων, η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης και η δημιουργία μηχανισμών επαλήθευσης της βαθμολόγησης. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης η συγκρότηση σώματος βαθμολογητών και η δημιουργία Εθνικής Αρχής Εξετάσεων.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του αριθμού των εξετάσεων στις οποίες θα υποβάλλονται οι μαθητές κατά τη διάρκεια των τριών τάξεων του Λυκείου.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, διευκρίνισε ότι καμία από τις εναλλακτικές προτάσεις δεν αποτελεί ειλημμένη κυβερνητική απόφαση. Η τελική μορφή του εξεταστικού συστήματος και ο τρόπος σύνδεσης του Εθνικού Απολυτηρίου με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.