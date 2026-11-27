Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, αργά το βράδυ της Πέμπτης (26/11), λίγες μόλις ώρες μετά τον ντόρο που προκάλεσε η αποχώρηση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής, Βάσως Μητρομάρας, επέλεξε να τοποθετηθεί με τον δικό της τρόπο, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε, έλαβε τη συγκεκριμένη εικόνα από την κουμπάρα της ακριβώς τη στιγμή που συνέβαινε κάτι καθοριστικό για ένα θέμα που την ταλαιπώρησε αφάνταστα τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας με νόημα πως ο Θεός «μας βλέπει, μας κρίνει, μας δοκιμάζει και μας λυτρώνει».

Η συνέχεια της ανάρτησής της, ωστόσο, ήταν εκείνη που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν σε ποιους ακριβώς απευθύνονται τα βέλη της.

Η παρουσιάστρια φρόντισε να υπενθυμίσει την πορεία τριών δεκαετιών που κουβαλά στη δημοσιογραφία, αφήνοντας σαφείς αιχμές πως στην τηλεόραση τίποτα δεν χαρίζεται και πως ο καθένας κρίνεται από τον κόπο και τον επαγγελματισμό του.

Το πιο καυστικό κομμάτι ήρθε στην τελευταία πρόταση της λεζάντας της, όπου η Κατερίνα Παπακωστοπούλου έριξε τη χαριστική βολή μιλώντας για «αγάπη και συγχώρεση ακόμα και σε αυτούς που ίσως δεν την αξίζουν». Μια φράση-φωτιά που ήρθε να δέσει απόλυτα με όσα προηγήθηκαν στο OPEN, τόσο με τη διαρροή του επίμαχου υλικού όσο και με τις καραμπόλες στην ομάδα της εκπομπής.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή της:

«Η Παναγία η Προυσιώτισσα βρίσκεται στο Καρπενήσι και η θαυματουργή εικόνα στέκει αγέρωχη από την Τουρκοκρατία σε έναν απόκρημνο βράχο σε ένα τοπίο άγριο και συνάμα τόσο γαλήνιο. Η εικόνα της βρίσκεται πάντα στο γραφείο μου. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας. Αυτή που ανοίγει την αγκαλιά της να μας χωρέσει όλους. Σήμερα κάτι συγκινητικό συνέβη. Μου έστειλε τη φωτογραφία αυτή η κουμπάρα μου, την ώρα που συνέβαινε για μένα κάτι … καθοριστικό για ένα προσωπικό θέμα, που με ταλαιπώρησε τις τελευταίες μέρες.

Και τότε κατάλαβα ότι υπάρχει Θεός. Μας βλέπει, μας κρίνει, μας δοκιμάζει, μας λυτρώνει και μας δίνει όσα μπορούμε να αντέξουμε. Η πίστη μου με κράτησε όρθια πολλές φορές. Και τώρα ακόμα πιο πολύ! Όσοι με ξέρετε, καταλαβαίνετε απόλυτα τι λέω…. Σας ευχαριστώ για την αγάπη, την αφοσίωση, τη συμπαράσταση. Εμείς δε γνωριστήκαμε φέτος. Τα λέμε καθημερινά 31 χρόνια! Με αλήθεια. Με φως. Με ώρες στο δρόμο. Με πολύ κόπο. Τίποτα δε μας χαρίστηκε. Έτσι λοιπόν και τώρα πορευόμαστε με επαγγελματισμό. Αγάπη & συγχώρεση ακόμα και σε αυτούς που ίσως δεν την αξίζουν Για εσάς», έγραψε αναλυτικά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Papakostopoulou (@katerina_papako)

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