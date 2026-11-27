Για δύο ολόκληρες χρονιές, το πραγματικό Roi Mat -το ιστορικό μπιλιαρδάδικο της Πλατείας Αμερικής- άνοιξε τις πόρτες του και έγινε ο φυσικός χώρος της ομώνυμης παράστασης του Γιώργου Κλεάνθους. Κάθε ημερομηνία, sold out. Νέοι και μεγαλύτεροι, θαμώνες και μη, κατέβηκαν τα σκαλιά της Πατησίων για να δουν αυτή την παρτίδα να παίζεται.

Φέτος, για πρώτη φορά, το παιχνίδι αλλάζει τραπέζι. Το «Ρουά Ματ» βγαίνει από το υπόγειο που το γέννησε και μεταφέρεται στη σκηνή του Θεάτρου Nous – Creative Space – όχι για να ξαναφτιάξει εκεί το Roi Mat, αλλά για να βρει μια καινούργια γλώσσα για τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες συγκρούσεις. Ο χώρος αλλάζει, η παρτίδα, όχι.

Λίγα λόγια για την πλοκή

Ένας δια βίου θαμώνας ενός μπιλιαρδάδικου προετοιμάζεται με τον νεότερο μαθητή του για ένα τοπικό τουρνουά μπιλιάρδου. Όλα κυλούν ομαλά, ώσπου η επιστροφή ενός παλιού παίκτη ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει στην επιφάνεια παλιούς ανταγωνισμούς, ανεκπλήρωτες προσδοκίες και σχέσεις σε εκκρεμότητα. Ανάμεσα στη νοσταλγία για ό,τι χάνεται και στην ανάγκη να προχωρήσουν, οι τρεις ήρωες —ο Ψηλός, ο Μικρός και ο Άγιος— παλεύουν να κρατήσουν τη θέση, και την εικόνα του εαυτού τους, που πιστεύουν πως τους ανήκει. Σαν το πρώτο «σπάσιμο» μιας παρτίδας μπιλιάρδου, μια σύγκρουση με τρυφερότητα και σαρκαστικό χιούμορ για τη ματαιοδοξία, τη μοναξιά και την ανάγκη για ουσιαστική ανθρώπινη επαφή.

Σημείωμα συγγραφέα/σκηνοθέτη

Το μπιλιάρδο είναι παιχνίδι ακρίβειας: υπολογίζεις γωνίες, δύναμη, διαδρομές, προσπαθείς να προβλέψεις όχι μόνο την επόμενη κίνηση αλλά και τι θα αφήσει πίσω της. Οι τρεις ήρωές μας κάνουν, με τον δικό τους τρόπο, το ίδιο με τη ζωή τους -υπερασπίζονται όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, ματαιοδοξίες, φόβους, την ανάγκη να ανήκουν κάπου. Κι όσο οι ισορροπίες μετακινούνται, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις τι υπερασπίζεται πραγματικά ο καθένας: έναν άνθρωπο, έναν χώρο, ή απλώς την εκδοχή του εαυτού του που δεν θέλει να χάσει. Το κοινό αγκάλιασε την παράσταση και μας έδωσε την ώθηση να συνεχίσουμε – αυτή τη φορά σε μια νέα σκηνή, με το ίδιο πάθος.

Γιώργος Κλεάνθους

Ταυτότητα παράστασης

ΡΟΥΑ ΜΑΤ — 3η χρονιά – Από 21 Νοεμβρίου



Το παιχνίδι συνεχίζεται αλλιώς.

Κείμενο -Σκηνοθεσία: Γιώργος Κλεάνθους

Σκηνογραφία: Νεκταρία Ηλιάκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Πάνος Λασπάς

Φωτογραφίες: Δημήτρης Κλεάνθους

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παραγωγή: ΙΧΝΟΣ πολιτιστική αμκε

Παίζουν: Σωτήρης Δούβρης, Μιχάλης Καλιότσος, Γιάννης Σέρρης

Πού: Θέατρο Nous – Creative Space Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 112 51 Τηλέφωνο: 21 0823 7333

Πότε: Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Εισιτήρια: 14 € (κανονικό), 11 € (φοιτητικό, ανέργων)

Προπώληση: Ticketservices.gr

Διάρκεια: 90’ (χωρίς διάλειμμα)