Λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια του πολυαγαπημένου της πατέρα, η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day, το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία διανύει μια δύσκολη περίοδο στην προσωπική της ζωή, μίλησε για πρώτη φορά για το πένθος της και την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλει προκειμένου να διαχειριστεί την απουσία του πατέρα της.

Λίγο πριν η Σταματίνα Τσιμτσιλή τη ρωτήσει για την απώλειά της, η Κατερίνα Στικούδη θέλησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμη να μιλήσει εκτενώς για όσα βιώνει. Όπως εξομολογήθηκε, τα παιδιά της, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται αποτελούν για εκείνη πολύτιμο στήριγμα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη.

«Ξέρω ότι θέλεις να με ρωτήσεις, αλλά επειδή παλεύω πάρα πολύ καθημερινά να μη βυθίζομαι στη θλίψη μου, γιατί έχω μέσα μου πολλή θλίψη, αλλά τα παιδάκια μου, οι δουλειές, η Minos EMI, η εταιρεία μου που είναι δίπλα μου σε όλα και κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα, είναι σαν να με… όχι αποπροσανατολίζουν, σαν να με τραβάνε λίγο προς το φως. Και δεν σκέφτομαι και δεν πέφτω σε αυτή τη θλίψη που θα ήθελα. Οπότε δίνω αγώνα. Δε θα ήθελα. Έχω έρθει να χαμογελώ», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Στικούδη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, σεβόμενη την επιθυμία της τραγουδίστριας να μην επεκταθεί στο συγκεκριμένο θέμα, της απάντησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα: «Δεν θα το κάνω, καρδούλα μου. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που αγαπάμε και μας έχουν αγαπήσει μας προσέχουν από ψηλά. Και το κλείνω εδώ».

Δείτε το βίντεο

govastiletto.gr -Κατερίνα Στικούδη: Η καθηλωτική εμφάνιση στην πρεμιέρα της μετά την απώλεια του πατέρα της